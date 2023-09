Funcionário de escola e outras três pessoas são presos suspeitos de roubar R$ 100 mil de diretora

Quatro pessoas foram presas, nessa terça-feira (12), suspeitas de envolvimento no roubo de R$ 100 mil, em espécie, de uma diretora escolar ocorrido em Fortaleza. Um dos capturados é funcionário da instituição de ensino gerida pela vítima.

O crime aconteceu na última quarta-feira (6), no bairro Jardim das Oliveiras, e foi gravado por uma testemunha (assista abaixo). Nas imagens, é possível observar o momento em que a mulher é agredida por um motociclista, que, em seguida, pega a bolsa onde estava o dinheiro de dentro do carro da administradora.

A quantia subtraída durante o roubo seria usada para pagar o salário dos funcionários do colégio onde a vítima trabalha. Segundo informações da Polícia Civil à TV Verdes Mares, o trabalhador da instituição, preso nessa terça-feira, sabia de dados como onde e quando a diretora estaria com o alto valor em espécie.

Com o quarteto, formado por três homens e uma mulher, os agentes de segurança apreenderam R$ 20 mil em dinheiro. O grupo foi encaminhado para o 13º Distrito Policial, no bairro Cidade dos Funcionários, e, depois, levado para a Delegacia de Capturas e Polinter (DECAP), no Centro, onde está à disposição da Justiça.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.