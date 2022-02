Casos de arboviroses no Jardim das Oliveiras geram alerta e prefeitura faz ação para eliminar Aedes

Após o aumento de casos de dengue e chikungunya no Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) intensificará a busca por focos do mosquito Aedes aegypti no bairro e seu entorno. Na próxima segunda-feira (28), cerca de 140 agentes de endemias percorrerão a área, com a meta de vistoriar mais de 13 mil imóveis.

Equipes de vigilância ambiental e riscos biológicos da secretaria identificaram em aproximadamente 2 mil imóveis pesquisados cerca de 20 moradores do local com sintomas das doenças ocasionadas pelo mosquito.

Ações educativas e de combate ao mosquito serão realizadas na região, assim como abordagem aos moradores com orientações sobre a necessidade de manter a atenção para eliminação de possíveis focos do mosquito. Haverá aplicação de larvicidas e do inseticida UBV em sistema Aerosystem, composto por um sistema apropriado para aplicação de produtos químicos dentro das residências.

Operação Quintal Limpo

Os agentes também irão distribuir sacos plásticos vazios para recolhimento de materiais inservíveis, como parte da Operação Quintal Limpo. No dia seguinte, o lixo acumulado pela população será recolhido pelo caminhão de coleta da Regional, segundo a prefeitura.

“Cerca de 80% dos criadouros estão dentro dos imóveis, por isso, a contribuição da população é de extrema importância para a eliminação focal. Somente juntos, Prefeitura e população, será possível conseguir combater o mosquito Aedes aegypti”, disse o coordenador de Vigilância em Saúde, Nélio Morais.