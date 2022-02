Ceará tem 45% de chance de ter chuvas dentro da média nos próximos três meses, diz Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou, nesta sexta-feira (25) um prognóstico de chuvas para os próximos três meses, de março a maio. O Ceará tem 45% de probabilidade de ter chuvas dentro da média. As chances de que as precipitações sejam abaixo da média é de 35%. Há ainda 20% de possibilidade de precipitações acima da média.

A nova previsão traz uma perspectiva de menos chuvas em comparação com o prognóstico anterior. Em janeiro deste ano, a Funceme apresentou dados indicando que o estado tinha 40% de chances de ter chuvas acima da média entre fevereiro e abril.

No entanto, Eduardo Martins, presidente da Funceme, explicou que, por condições "altamente variáveis", as taxas possuíam um "alto grau de incerteza".

"As chuvas que estão acontecendo são provocadas por instabilidades", completou Martins.

Os níveis de chuva para os próximos três meses são classificados da seguinte forma:

Abaixo da média - abaixo de 403,9 milímetros

Dentro da média - de 403,9 milímetros a 574,6 milímetros

Acima da média - acima de 574,6 milímetros



Previsão para o fim de semana

Ainda de acordo com a Funceme, no sábado (26), a previsão é de que o céu do Ceará estará variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões. Na faixa litorânea, Cariri, Ibiapaba, ao sul do Sertão Central e Inhamuns, há alta possibilidade de chuva. Nas demais, baixa possibilidade de precipitações, segundo a Funceme.

Já no domingo (27), a chuva deve estar ainda mais isolada, com baixa possibilidade na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Nas macrorregiões, o céu varia de parcialmente nublado a sem nuvens.

