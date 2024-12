Bombeira civil é encontrada morta no Jardim das Oliveiras, e amigos da vítima acusam ex-namorado

A bombeira civil Aparecida dos Santos Silva, de 25 anos, conhecida como Dheyna, foi encontrada morta nesta quinta-feira (12), no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), mas familiares e amigos próximos da vítima afirmam que ela foi assassinada pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento.

"Não aceitou o término e de madrugada invadiu a casa dela, bateu e matou asfixiada, sem ter como se defender, e o mesmo fugiu", diz um texto divulgado nas redes sociais por pessoas próximas à vítima.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o corpo da vítima foi encontrado em uma residência. A Polícia aguarda o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para confirmar a causa da morte.

RELACIONAMENTO ABUSIVO

Lucas Rocha, de 28 anos, amigo de Dheyna, disse ao Diário do Nordeste que o casal se conheceu por meio das redes sociais. O relacionamento teve cinco meses de duração e foi marcado por ameaças por parte do namorado.

O namoro com Dheyna chegou ao fim depois que a bombeira encontrou conversas de uma possível traição, mas o namorado não aceitou o término. Na tarde dessa quarta-feira (11), ele teria ido até a casa da ex e enviado mais de 80 áudios com ameaças. A bombeira não teria falado com ele pessoalmente nesse momento, somente por mensagens.

VÍTIMA PLANEJAVA DENUNCIAR O EX

Ainda na quarta-feira, Dheyna enviou um vídeo para a tia, mostrando o ex-namorado batendo no portão de sua residência e chamando por ela. Amigos da bombeira civil contam que ela planejava registrar uma denúncia nesta quinta-feira (12).

No entanto, na madrugada de quarta para quinta, o ex-namorado teria pulado o muro e invadido a propriedade. Dheyna mora com a mãe, que encontra-se internada em um hospital, por isso a bombeira estava sozinha em casa. O ex-namorado teria se aproveitado da situação para agredi-la e matá-la.

A reportagem questionou a SSPDS se o suspeito foi preso, e aguarda retorno.