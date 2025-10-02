Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Advogado acusado de exigir R$ 20 mil para não denunciar estuprador no Ceará é absolvido pelo TJCE

José Lourinho Coelho Neto havia sido condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão na Primeira Instância e recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:08)
Segurança
Foto publicada pelo advogado José Lourinho Coelho Neto quando foi solto em um presídio no Ceará. A imagem mostra ele de joelhos e mãos para cima, em frente ao presídio
Legenda: Advogado postou uma foto nas redes sociais, na frente do presídio, de joelho e com as mãos para cima, quando foi solto
Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O advogado José Lourinho Coelho Neto foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), após ingressar com um recurso contra a condenação a 5 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime de extorsão, em decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim.

O réu foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de extorquir um homem suspeito de estupro e exigir R$ 20 mil para não denunciá-lo. O advogado teria tomado conhecimento do crime ao ser acionado para representar a vítima do estupro.

A 2ª Câmara Criminal do TJCE decidiu, por unanimidade, acatar o recurso ingressado por José Lourinho Coelho Neto, na última quarta-feira (1º). A defesa alegou, no recurso, ausência de "grave ameaça" e insuficiência de provas.

O relator do processo, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, ponderou que "o crime de extorsão exige dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem econômica indevida mediante grave ameaça".

Segundo a decisão, o advogado procurou o acusado de estupro na "tentativa de composição civil", para a vítima do estupro ser indenizada pelo criminoso. "Aquilo que o advogado poderia vir a receber seria à título de honorários advocatícios, pois inerente à sua função e, ainda assim, há provas de que esse valor também seria repassado" para a vítima, concluiu.

A defesa de José Lourinho Coelho Neto não foi localizada para comentar a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja também

teaser image
Segurança

Empresário denunciado por matar jovem em colisão em Fortaleza agora é réu na Justiça

teaser image
Segurança

Apresentadores que chamaram jornalista de 'sapatãozinha' são denunciados por homofobia no CE

MPCE se posicionou contrário à absolvição

O Ministério Público do Ceará se posicionou a favor da manutenção da condenação de José Lourinho Neto. Para o MPCE, "o conjunto probatório dos autos é claro em apontar que o recorrente, volitivamente, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a entregar quantia em dinheiro, com o escopo de locupletamento indevido".

A vítima da extorsão relatou aos investigadores que, "ao se dirigir ao escritório de advocacia do recorrente, este passou a lhe exigir a quantia de R$ 20.000,00, bem como que o valor deveria ser repassado naquele mesmo dia, sob a alegação de que essa seria a única forma  do ofendido não ser preso".

"Resta comprovada a exigência/ insistência do recorrente para que a vítima realizasse a transferência do valor, ainda mais sob a imposição que deveria ser feita naquele mesmo dia", concluiu o Órgão Acusatório, nas Contrarrazões ao Recurso da defesa.

O advogado José Lourinho foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, por decisão da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim, no dia 23 de abril deste ano.

Na decisão, o juiz ressaltou que a condenação veio "após profunda reflexão acerca das provas constantes nos autos, tenho por segura a vinculação do acusado nos atos criminosos volvidos à extorsão" e que "a conduta do acusado não revela bondade, mas sagacidade criminosa à busca da extorsão em proveito próprio".

José Lourinho ficou preso por quase um mês e meio. Quando foi solto, no dia 1º de abril deste ano, ele comemorou a saída da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com a publicação de uma foto nas redes sociais, na frente do presídio, de joelho e com as mãos para cima, em agradecimento.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagens de viaturas da polícia civil do ceará.
Segurança

Membro do Comando Vermelho é preso suspeito de torturar e matar adolescente

A jovem teve os dentes arrancados ainda viva, seu cabelo foi cortado e por fim foi morta por vários golpes de faca

Redação
Há 5 minutos
latrocinio morte motouber vítima roubo fortaleza
Segurança

Bombeiro militar é preso por latrocínio de motorista de APP em Fortaleza

A vítima esperava o embarque de uma passageira quando foi abordada

Redação
Há 18 minutos
Foto de praça Clóvis Beviláqua, em Viçosa do Ceará, onde oito pessoas foram mortas em chacina.
Segurança

Quatro réus vão a júri popular por chacina que deixou 8 mortos em Viçosa do Ceará

Crime ocorreu em junho de 2024 em uma praça pública

Redação
Há 27 minutos
Foto publicada pelo advogado José Lourinho Coelho Neto quando foi solto em um presídio no Ceará. A imagem mostra ele de joelhos e mãos para cima, em frente ao presídio
Segurança

Advogado acusado de exigir R$ 20 mil para não denunciar estuprador no Ceará é absolvido pelo TJCE

José Lourinho Coelho Neto havia sido condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão na Primeira Instância e recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará

Redação
Há 1 hora
Montagem de duas fotos lado a lado. À esquerda, policiais militares estão em frente a um ônibus coletivo, ao lado de dois homens caídos no chão, próximos a uma motocicleta, após confronto no bairro Mondubim, em Fortaleza. À direita, um homem aparece morto dentro de uma vala de obra em via pública, cercada por fitas de isolamento.
Segurança

Dupla mata homem e colide em ônibus ao tentar fugir em Fortaleza

O acidente aconteceu na Rua General Cordeiro Neto, no Conjunto Sítio Córrego

Redação
Há 1 hora
operacao redes sociais buscas prisao policia civil faccao comando vermelho
Segurança

Oito membros do CV que articulavam e postavam crimes nas redes socais são detidos no Ceará

Os faccionados foram localizados nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, em Fortaleza, e na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana

Redação
02 de Outubro de 2025
Foto mostra um policial civil, fardado, com colete balístico e balaclava, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará ao fundo
Segurança

30 casas são abandonadas por ordem de facção no CE; mortes podem estar ligadas a 'desobediência'

Três homicídios foram registrados na região afetada pelo confronto, em setembro. Autoridades esperam apresentar resultados das investigações em breve

Redação
02 de Outubro de 2025
Fotos mostram um condomínio no bairro José de Alencar, em Fortaleza, com pichações de ameaças e depois de serem cobertas por tinta branca
Segurança

Muros de condomínio são pichados com ameaças a moradores em Fortaleza; Polícia investiga autoria

Placas dos veículos dos alvos das ameaças foram expostas, para identificá-los. Poucas horas depois, as pichações foram cobertas por tinta branca

Redação
02 de Outubro de 2025
advogada comando vermelho trafico de drogas faccao criminosa wanessa kelly celular decisao justica judiciario draco delegacia investigacao
Segurança

Justiça nega devolução de celulares para advogada acusada de envolvimento com CV no Ceará

Wanessa teria se valido da advocacia para integrar o grupo e se aliar a um traficante da fronteira entre Brasil e Bolívia

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem de quatro ônibus escolares que foram incendiados dentro de escola em Aquiraz.
Segurança

Quatro ônibus escolares são incendiados dentro de escola em Aquiraz

O policiamento foi reforçado após a ocorrência; ninguém ficou ferido

Beatriz Rabelo
01 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do biólogo de São Paulo que morreu durante escavação em gruta no interior do Ceará
Segurança

Biólogo paulista morre durante escavação em gruta no Interior do CE

Janderson Assandre teria desmaiado após possível inalação de gases tóxicos

Bergson Araujo Costa
01 de Outubro de 2025
Caminhão com 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas, apreendido em um galpão na região metropolitana de fortaleza.
Segurança

60 mil garrafas de bebidas alcoólicas irregulares são apreendidas no CE

Carga avaliada em R$ 150 mil foi apreendida sem nota fiscal na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
01 de Outubro de 2025
Do lado esquerdo a gari está fugindo do suspeito, do lado direito o suspeito está de frente para a gari
Segurança

Gari é assaltada enquanto trabalhava em Juazeiro do Norte; veja vídeo

O suspeito foi preso na última terça-feira (30), no dia do crime

Gabriel Bezerra*
01 de Outubro de 2025
Montagem com foto do advogado Silvio Vieira, de Breno Xavier e Lucas Rolim
Segurança

Execução de advogado revela teia de vingança de facção e liga liderança do CV à morte em barraca de praia

A morte de Silvio Vieira da Silva estaria ligada a outro crime ocorrido anos antes. A participação de um chefe do CV e de um colega de profissão da vítima surpreenderam os investigadores

Emerson Rodrigues
01 de Outubro de 2025
empresario rafael solto audiencia de custodia transito colisao morte jovem homicidio
Segurança

Empresário denunciado por matar jovem em colisão em Fortaleza agora é réu na Justiça

A perícia apontou que antes da colisão o veículo guiado pelo empresário trafegava em velocidade superior ao triplo do limite legal

Emanoela Campelo de Melo
01 de Outubro de 2025
Balcão policial com armas, munições e outros itens apreendidos, e veículos policiais em operação na rua com policiais ao fundo. Segurança pública e combate ao crime.
Segurança

Confronto policial termina com três presos e apreensão de granada e fuzis em Fortaleza

Durante operação, equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola

Redação
30 de Setembro de 2025
Viatura da Policia Civil do Ceará.
Segurança

Corpo de homem é encontrado sem cabeça em Maracanaú

A vítima também tinha uma extensa perfuração na região do tórax

Redação
30 de Setembro de 2025
Brita despejada em rua de Juazeiro do Norte
Segurança

Idosa morre após moto colidir com brita em Juazeiro do Norte

O material foi descarregado de forma irregular na rua

Redação
30 de Setembro de 2025
sobral ataque escola alunos feridos facção criminosa tiros disparos
Segurança

'Guerra' entre facções, drogas e moto roubada: o que se sabe sobre o ataque a escola de Sobral

Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há apenas cinco meses e tem uma ficha criminal extensa

Emanoela Campelo de Melo
30 de Setembro de 2025
prisao comando vermelho operação nexus policia civil
Segurança

20 integrantes do Comando Vermelho são alvos de operação no Ceará

Os suspeitos recebiam ordens de líderes da facção que estão no Rio de Janeiro

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
30 de Setembro de 2025