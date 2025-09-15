Jovem é presa suspeita de criar página de fofoca para extorquir pessoas em Minas Gerais

Uma jovem de 21 anos foi presa, na semana passada, suspeita de usar uma rede de fofoca para extorquir pessoas em Conceição das Alagoas, no Interior de Minas Gerais. Anielly Sousa Silva administrava uma página nas redes sociais, chamada "Leo Dias CDA", onde publicava difamações e cobrava uma taxa para apagar os conteúdos. Somados, os post acumulavam mais de 1 milhão de acessos.

A investigada usava um aplicativo de mensagens anônimas para estimular os próprios moradores da cidade a enviarem fofocas sobre vizinhos, colegas e até mesmo instituições locais, conforme o Fantástico.

Sem checar se as informações seriam verdadeiras, Anielly publicava as mensagens com acusações de infidelidade, gravidez e até mesmo agressões físicas. Em algumas delas, os nomes das pessoas também eram divulgados.

À TV Globo, o delegado da Polícia Civil, Bruno Vinícius, responsável pelo caso, detalhou que a jovem chegava a cobrar de R$ 200 a R$ 500 para apagar os conteúdos. "Ela fez uma postagem dizendo o seguinte: 'Para eu apagar, tem que me pagar'", disse o investigador.

Veja também País Chamado de 'Patrola' por 25 anos, ex-funcionário receberá R$ 15 mil por assédio moral no trabalho País Homem acusado de mutilar patas de cavalo tem audiência marcada pela Justiça

A repercussão das publicações feitas no perfil "Leo Dia CDA" afetou até uma instituição de caridade da cidade, após um post acusar uma funcionária de maltratar uma criança com deficiência. Ao Fantástico, representantes afirmam que o caso prejudicou a arrecadações de recursos financeiros.

Revoltados, moradores começaram a se mobilizar contra a página de fofoca, reunindo provas e registrando boletins de ocorrência (BOs). Então, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar e, com a continuidade das postagens, solicitou a prisão preventiva da jovem, que foi capturada na última terça-feira (9).

Com a detenção de Anielly, a conta que ela mantinha nas redes foi desativada. A mulher deve ser indiciada pelo crime de extorsão, que prevê pena de até 10 anos de prisão. A investigação segue em andamento.