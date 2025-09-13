Diário do Nordeste
Homem acusado de mutilar patas de cavalo tem audiência marcada pela Justiça

Caso ganhou repercussão em agosto, quando imagens do ato bárbaro viralizaram nas redes sociais

Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagems do réu, Andrey, e do cavalo no chão
Legenda: Andrey responde por maus-tratos contra animais, com emprego de métodos cruéis para o abate
Foto: Reprodução

Foi agendada para o dia 6 de outubro a audiência de julgamento do processo em que Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, é acusado de maus-tratos após mutilar as patas de um cavalo no município de Bananal (SP).

Foram intimados o réu e outras três testemunhas, incluindo o amigo que estava presente durante a cavalgada e gravou um vídeo mostrando a mutilação.

Andrey responde por maus-tratos contra animais, com emprego de métodos cruéis para o abate. Segundo a investigação, ele utilizou um facão no ato.

A pena prevista para esse crime varia de três meses a um ano, podendo ser aumentada em até quatro meses por conta de agravantes, além da aplicação de multa.

Relembre o caso

O cavalo foi mutilado após participar de uma cavalgada de aproximadamente 14 km em terreno de muitas subidas. Exausto, o animal parou, deitou no chão e não conseguiu mais prosseguir.

Segundo testemunhas, Andrey ouviu do tutor do cavalo a frase: “Se você tem coração, melhor não olhar”. Em seguida, sacou um facão da cintura e desferiu um golpe que decepou a pata do animal.

De acordo com o laudo da Polícia Civil, o cavalo foi mutilado ainda com vida e morreu em seguida. O documento também aponta que o animal apresentava oito lesões na lateral direita do corpo, nove lesões na lateral esquerda, além de marcas no tórax e abdômen.

O réu, no entanto, afirma que o cavalo já estava morto no momento do golpe.

