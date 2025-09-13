Homem acusado de mutilar patas de cavalo tem audiência marcada pela Justiça

Foi agendada para o dia 6 de outubro a audiência de julgamento do processo em que Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, é acusado de maus-tratos após mutilar as patas de um cavalo no município de Bananal (SP).

Foram intimados o réu e outras três testemunhas, incluindo o amigo que estava presente durante a cavalgada e gravou um vídeo mostrando a mutilação.

Andrey responde por maus-tratos contra animais, com emprego de métodos cruéis para o abate. Segundo a investigação, ele utilizou um facão no ato.

A pena prevista para esse crime varia de três meses a um ano, podendo ser aumentada em até quatro meses por conta de agravantes, além da aplicação de multa.

Veja também País Denúncia contra o avô de Isabella Nardoni pode ser incluída no caso após 17 anos País Chamado de 'Patrola' por 25 anos, ex-funcionário receberá R$ 15 mil por assédio moral no trabalho

Relembre o caso

O cavalo foi mutilado após participar de uma cavalgada de aproximadamente 14 km em terreno de muitas subidas. Exausto, o animal parou, deitou no chão e não conseguiu mais prosseguir.

Segundo testemunhas, Andrey ouviu do tutor do cavalo a frase: “Se você tem coração, melhor não olhar”. Em seguida, sacou um facão da cintura e desferiu um golpe que decepou a pata do animal.

De acordo com o laudo da Polícia Civil, o cavalo foi mutilado ainda com vida e morreu em seguida. O documento também aponta que o animal apresentava oito lesões na lateral direita do corpo, nove lesões na lateral esquerda, além de marcas no tórax e abdômen.

O réu, no entanto, afirma que o cavalo já estava morto no momento do golpe.