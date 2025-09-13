Diário do Nordeste
Denúncia contra o avô de Isabella Nardoni pode ser incluída no caso após 17 anos

Denúncia aponta que Antônio Nardoni, pai de Alexandre, pode ter ajudado a encobrir o crime

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto de Isabella Nardoni, a menina de 5 anos que foi assassinada em 2008
Legenda: A denúncia levanta suspeitas de envolvimento de Antônio Nardoni, avô de Isabella, no assassinato da menina
Foto: Arquivo pessoal

Uma nova denúncia pode provocar uma reviravolta no caso que marcou o Brasil em 2008: o assassinato de Isabella Nardoni, então com 5 anos.

A Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ apresentou uma representação ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) pedindo que sejam apuradas suspeitas de envolvimento de Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni, já condenado pelo homicídio da filha.

À época do crime, em março de 2008, o avô não chegou a ser investigado. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Por que essa suspeita surgiu agora?

Conforme o documento ao qual a colunista teve acesso, uma policial penal que estava acompanhando Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella e também condenada pelo crime, afirmou ter ouvido da própria detenta que Antônio teria agido para proteger os responsáveis pelo assassinato.

De acordo com o relato, Antônio Nardoni teria dado suporte consciente ao casal, ajudando a criar um álibi para acobertar os réus.

A denúncia também sugere que ele poderia ter participado de forma “efetiva ou instigadora” da execução da criança, que ainda apresentava sinais vitais antes de ser jogada pela janela do apartamento.

Pedido de reabertura do inquérito

A associação argumenta que a servidora teme retaliações. Por isso, não teria feito a denúncia formal diretamente.

No pedido, solicita-se a “instauração ou reabertura” de inquérito para investigar o possível envolvimento de Antônio Nardoni e também medidas de proteção à policial penal que trouxe a informação.

Em entrevista à Fábia Oliveira, Agripino Magalhães Júnior, deputado estadual suplente e presidente da entidade, destacou a importância de que a justiça seja cumprida e manifestou indignação com o fato de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá estarem em regime aberto.

Ele afirmou que considera revoltante ver o casal circulando livremente, mesmo após terem sido responsabilizados pela morte de Isabella, crime que classificou como brutal e imperdoável.

Para o parlamentar, a sociedade não deve se calar diante do caso e é necessário que haja uma resposta efetiva da Justiça, já que pessoas que cometeram um ato tão grave representam risco e não deveriam conviver em liberdade como se fossem inocentes.

