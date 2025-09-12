Estudante que ameaçou matar Nikolas Ferreira é preso em flagrante no Espírito Santo

Um estudante acusado de fazer ameaças de morte ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL) foi preso em flagrante nessa quinta-feira (11). Em uma ação da Polícia Federal, o suspeito foi capturado no interior do Espírito Santo e, posteriormente, liberado após assinar um termo circunstanciado.

Apesar de não ter tido a identidade revelada pelas autoridades, o deputado afirmou nas redes sociais que o estudante detido se trata de Adalto Gaigher Junior. As informações são do portal g1.

A Polícia Federal informou que um inquérito foi instaurado contra o homem para apurar outros possíveis crimes relacionados, assim como a eventual participação de terceiros no crime.

Ainda conforme a PF, Nikolas Ferreira entrou com uma representação, manifestando a vontade para que o autor das ameaças seja processado judicialmente, e pedindo a continuidade das investigações

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo delito de ameaça (art. 147 do CP) foi lavrado. O estudante foi liberado após o procedimento, mediante compromisso de comparecer ao Poder Judiciário.

Histórico de ameaças

Uma publicação feita pelo suspeito nas redes sociais, na véspera de uma viagem programada do deputado ao estado, foi motivo de alerta. Segundo Nikolas, ele é perseguido pelo jovem desde 2023, de quem recebeu ameaças como: "Nikolas, eu vou te matar a tiros".

Legenda: Suspeito fazia diversas ameaças ao deputado por meio das redes sociais Foto: Reprodução

O expôs que o acusado era estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), informação que foi confirmada pela universidade. A conta do estudante na rede social X foi suspensa.

Universidade se pronuncia

A Universidade Federal do Espírito Santo se pronunciou sobre o caso envolvendo o estudante por meio de nota. Conforme a instituição, a prisão não foi feita dentro do campus e que, ao tomar conhecimento dos fatos, autuou um processo e encaminhou para a Diretoria de Prevenção, Mediação de Conflitos e Correição, unidade competente para apuração dos fatos e adoção das providências cabíveis.

"A Administração Central da Ufes afirma que repudia qualquer tipo de manifestação que incite à violência, ao ódio ou à discriminação expressa por qualquer meio ou veículo, incluindo as plataformas digitais. Denúncias, para serem formalizadas, devem ser encaminhadas à Ouvidoria da Universidade, que adotará as providências legais cabíveis.", publicou no X, antigo Twitter.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, no Norte do estado.