Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estudante que ameaçou matar Nikolas Ferreira é preso em flagrante no Espírito Santo

Jovem foi liberado após assinar um termo circunstanciado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
foto do deputado Nikolas Ferreira
Legenda: Segundo Nikolas, ele é perseguido pelo jovem desde 2023
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Um estudante acusado de fazer ameaças de morte ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL) foi preso em flagrante nessa quinta-feira (11). Em uma ação da Polícia Federal, o suspeito foi capturado no interior do Espírito Santo e, posteriormente, liberado após assinar um termo circunstanciado.

Apesar de não ter tido a identidade revelada pelas autoridades, o deputado afirmou nas redes sociais que o estudante detido se trata de Adalto Gaigher Junior. As informações são do portal g1.

A Polícia Federal informou que um inquérito foi instaurado contra o homem para apurar outros possíveis crimes relacionados, assim como a eventual participação de terceiros no crime.

Ainda conforme a PF, Nikolas Ferreira entrou com uma representação, manifestando a vontade para que o autor das ameaças seja processado judicialmente, e pedindo a continuidade das investigações

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo delito de ameaça (art. 147 do CP) foi lavrado. O estudante foi liberado após o procedimento, mediante compromisso de comparecer ao Poder Judiciário.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Nikolas Ferreira afirma que vai processar Lula por difamação após presidente o associar ao PCC

teaser image
PontoPoder

Videochamadas com aliados e postagens com filhos influenciaram prisão de Jair Bolsonaro

Histórico de ameaças

Uma publicação feita pelo suspeito nas redes sociais, na véspera de uma viagem programada do deputado ao estado, foi motivo de alerta. Segundo Nikolas, ele é perseguido pelo jovem desde 2023, de quem recebeu ameaças como: "Nikolas, eu vou te matar a tiros".

print de ameças de estudante ao deputado Nikolas Ferreira
Legenda: Suspeito fazia diversas ameaças ao deputado por meio das redes sociais
Foto: Reprodução

O expôs que o acusado era estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), informação que foi confirmada pela universidade. A conta do estudante na rede social X foi suspensa.

Universidade se pronuncia

A Universidade Federal do Espírito Santo se pronunciou sobre o caso envolvendo o estudante por meio de nota. Conforme a instituição, a prisão não foi feita dentro do campus e que, ao tomar conhecimento dos fatos, autuou um processo e encaminhou para a Diretoria de Prevenção, Mediação de Conflitos e Correição, unidade competente para apuração dos fatos e adoção das providências cabíveis.

"A Administração Central da Ufes afirma que repudia qualquer tipo de manifestação que incite à violência, ao ódio ou à discriminação expressa por qualquer meio ou veículo, incluindo as plataformas digitais. Denúncias, para serem formalizadas, devem ser encaminhadas à Ouvidoria da Universidade, que adotará as providências legais cabíveis.", publicou no X, antigo Twitter.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, no Norte do estado.

Assuntos Relacionados
foto do deputado Nikolas Ferreira
País

Estudante que ameaçou matar Nikolas Ferreira é preso em flagrante no Espírito Santo

Jovem foi liberado após assinar um termo circunstanciado

Redação
Há 1 hora
Imagem do advogado Nelson Wilians para matéria sobre ele ser investigado por lavagem de dinheiro em operação sobre fraude do INSS
País

Advogado Nelson Wilians é investigado por lavagem de dinheiro em operação sobre fraude do INSS

O empresário Maurício Camisotti teria recebido cerca de R$ 15,5 milhões

Redação
Há 1 hora
Alejandro Mario Ainsworth, pode ter sido vítima do golpe
País

Turista argentino é encontrado morto no RJ; Polícia investiga golpe do 'Boa Noite, Cinderela'

O corpo ficou no necrotério três dias sem identificação

Redação
Há 2 horas
Foto-montagem de mulher que sofreu racismo na Drogasil e denunciou o caso
País

Ex-funcionária de farmácia é vítima de racismo em 1º dia de trabalho: 'Negrinho não entra mais'

O caso foi divulgado pela vítima nesta semana, mas ocorreu em 2018 em uma unidade da Raia Drogasil. A mulher ganhou na Justiça de SP uma indenização de R$ 56 mil

Redação
12 de Setembro de 2025
Imagem mostra empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do inss, preso pela pf em 12 de setembro de 2025
País

PF prende 'Careca do INSS' e outro suspeito de envolvimento em fraude bilionária em benefícios

Operação ainda cumpriu mandados de busca e apreendeu dinheiro, joias e carros, entre eles uma Ferrari F8 e uma réplica do veículo usado por Ayrton Senna na temporada de 1993

Carol Melo, Beatriz Matos e Agência Brasil
12 de Setembro de 2025
Suspeito de furto
País

Homem que furtou máquina de ursinhos em shopping e filmou ação é preso no Espírito Santo

Suspeito de 19 anos postava a ação nas redes sociais

Redação
12 de Setembro de 2025
Foto do homem que pulou de paraquedas da mão do Cristo Redentor
País

Homem invade Cristo Redentor e salta de paraquedas; Polícia investiga crime contra patrimônio

Prática conhecida como base jump foi registrada em vídeo por guia turístico

Redação
11 de Setembro de 2025
Imagem do fisiculturista é morto a facadas em Santa Catarina
País

Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é suspeita e está internada em estado grave

De acordo com a polícia, a suspeita é foragida da Justiça do Rio Grande do Sul, por conta de uma condenação de 15 anos pelo crime de latrocínio

Redação
09 de Setembro de 2025
Estagiária da Record morreu após sofrer choque elétrico após acidente de trânsito na avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte
País

Estagiária da Record morre eletrocutada em acidente de trânsito em BH

Após deixar veículo em chamas, jovem sofreu choque elétrico. Outros dois ocupantes ficam feridos

Redação
08 de Setembro de 2025
Agentes da Polícia Federal
País

PF faz operação contra esquema de licenças ambientais fraudulentas na Terra Yanomami

Justiça bloqueou R$ 265 milhões de empresas envolvidas no esquema

Redação
08 de Setembro de 2025
Homem com expressão de raiva tentando bater na janela do carro durante uma discussão, visto de dentro do veículo em movimento.
País

Homem fica pendurado no carro de vítima durante tentativa de assalto, em Santa Catarina

Caso foi registrado em uma estrada no município de Itajaí e viralizou nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
08 de Setembro de 2025
Atos de esquerda e de direita trouxeram temáticas como anistia, julgamento de Bolsonaro e tarifaço, entre outras pautas
País

7 de setembro é marcado por atos da esquerda e da direita em todo o Brasil

Temáticas das manifestações foram em maioria ligadas à anistia e soberania nacional

Redação
07 de Setembro de 2025
Veículo aparece invadindo a calçada, enquanto militares marcham ao fundo e um grupo de espectadores observa ao lado da rua. A cena é capturada em três momentos consecutivos.
País

Jipe causa atropelamento durante desfile de 7 de Setembro em Santa Catarina

Motorista perdeu controle do veículo e invadiu calçada, deixando duas pessoas feridas

Redação
07 de Setembro de 2025
Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança
País

Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança

Equipes do DF e do Governo Federal atuam em conjunto; Esplanada terá bloqueios e revista do público

Redação
06 de Setembro de 2025
Adrielly Ferreira Santa, jovem desaparecida e encontrada morta em São Bernardo do Campo
País

Jovem desaparecida após sair do trabalho em SP é encontrada morta caída em rua

Adrielly Ferreira Santana desapareceu após as 18h da quarta-feira (3), mas foi encontrada em São Bernardo do Campo

Redação
06 de Setembro de 2025
Homem detido suspeito de matar e esquartejar mulher e esconder partes do corpo em mala na rodoviária sendo preso por agente policial
País

Homem suspeito de esquartejar e esconder corpo de namorada em mala é preso no RS

Ricardo Jardim, de 66 anos, já havia sido condenado por ter assassinado a própria mãe e concretado o corpo dela em um armário

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem influenciadora Caroline Aristides, mão que se arrependeu do nome da filha e tentou, mas cartório recusou
País

Mãe se arrepende e tenta trocar nome da filha, mas cartório recusa: 'Extremamente humilhada'

O relato da influenciadora viralizou nas redes sociais. Estabelecimento alega que mudança é contra a legislação

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem mostra André Moura Muzell Faria, cinegrafista espancado e roubado no Riode Janeiro durante operação policial
País

Cinegrafista é espancado durante operação policial em comunidade do Rio de Janeiro

A vítima teve dentes quebrados, equipamento de trabalho destruído e itens pessoais roubados

Redação
05 de Setembro de 2025
Renê Júnior de mãos para o alto durante interrogatório na Polícia
País

Empresário que matou gari pediu orientações a ex-coronel da PM antes de ser preso e confessar crime

Renê Júnior deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil

Redação
05 de Setembro de 2025
Entrada do EMEIF Prof. João Lucildes Pereira com fachada moderna, cercada por árvores e flores, destacando o polo educacional em Osasco.
País

Mais de 30 alunos passam mal após escola passar por dedetização, em São Paulo

Segundo relato das famílias, as crianças apresentaram ardência nos olhos, na garganta e no nariz

Redação
05 de Setembro de 2025