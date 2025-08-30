Diário do Nordeste
Nikolas Ferreira afirma que vai processar Lula por difamação após presidente o associar ao PCC

Lula disse em entrevista, sem citar nomes, que um deputado atrapalhou a investigação de empresas que beneficiam a facção

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que irá à Justiça contra Lula (PT), após o presidente dizer, em entrevista à Rádio Itatiaia, sem citar nomes, que um deputado que fez uma campanha contra o monitoramento que a Receita Federal propôs para fintechs e bancos digitais estava, na verdade, defendendo o PCC (Primeiro Comando da Capital).

“Em rede nacional, Lula cometeu a canalhice de afirmar, dolosamente e sem prova alguma, que eu defendi o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Irei à Justiça para que responda por essa difamação, assim como farei com todos os demais - estou compilando tudo”, publicou o deputado na rede social X. 

Fake news sobre o pix

Nikolas atribuiu a fala de Lula a ele, pois, em janeiro de 2025, publicou um vídeo nas redes sociais acusando o governo de planejar taxar o Pix. A publicação viralizou e ganhou uma imensa repercussão, gerando uma crise que atrapalhou o avanço das fiscalizações das fintechs, que se tornaram um dos principais braços de atuação da facção criminosa. 

Com o barulho do vídeo, a Receita Federal "sofreu o maior ataque da sua história", afirmou o secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas em coletiva de imprensa em São Paulo nesta quinta-feira (28). 

“Essas fake news foram tão fortes, que apesar de todo o esforço da Receita Federal, nós não conseguimos seguir essas mentiras, por conta da força de quem as impulsionava [...]. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news", lembrou Barreirinhas. 

Na entrevista, Lula acrescentou que o governo começou a agir fortemente contra o crime organizado e que vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado neste país. 

