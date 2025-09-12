Advogado Nelson Wilians é investigado por lavagem de dinheiro em operação sobre fraude do INSS

O advogado Nelson Wilians está sendo investigado por lavagem de dinheiro em meio a uma operação sobre fraudes a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Conforme o colunista Fabio Serapião, do Metrópoles, o empresário Maurício Camisotti teria recebido dinheiro que foi lavado por Wilians.

Ambos foram alvos da operação Cambota, nesta sexta-feira (12). A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o advogado, enquanto Camisotti foi preso em São Paulo.

O empresário é apontado como o dono de entidades investigadas na operação Sem Desconto, que apura indevidos descontos de aposentados e pensionistas. O esquema, conhecido como farra do INSS, está relacionado com fraudes de filiações de aposentados.

Valores movimentados

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou pagamentos no valor de R$ 15,5 milhões feitos por Nelson Wilians a Camisotti. O empresário é considerado o "beneficiário final" das fraudes.

Entre 2019 e 2024, ainda segundo o Coaf, o empresário movimentou R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas.

Defesa dos investigados

A defesa de Nelson Wilians afirmou, em nota, que tem colaborado com as autoridades e que "confia que a apuração demonstrará sua total inocência".

Segundo a defesa, a relação do advogado com um dos investigados da operação é "estritamente profissional e legal (...) Os valores por ele transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação".

Em nota, a defesa do empresário Camisotti declarou que não há motivos para justificar sua prisão no âmbito da operação sobre fraudes no INSS.

“A defesa reitera que adotará todas as medidas legais cabíveis para reverter a prisão e assegurar o pleno respeito aos direitos e garantias fundamentais do empresário”, acrescentou a defesa.