Homem que furtou máquina de ursinhos em shopping e filmou ação é preso no Espírito Santo

Suspeito de 19 anos postava a ação nas redes sociais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Suspeito de furto
Legenda: Contra o jovem, já havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado
Foto: Reprodução TikTok

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), na última quarta-feira (10), após furtar ursinhos de pelúcia de uma máquina em um shopping de Linhares, no interior do Estado. Contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado.

As investigações começaram após a Polícia Civil descobrir que um grupo de jovens estava furtando ursinhos no shopping. Os envolvidos filmavam a ação criminosa e postavam o conteúdo no TikTok. Assista:

A partir das imagens, os policiais identificaram que o principal autor dos crimes também era procurado pelo furto de uma loja de motocicletas e pelo arrombamento de uma loja de roupas, crimes cometidos em dezembro de 2024. 

Tentativa de fuga

Segundo a PCES, durante o cumprimento do mandado de prisão na casa do suspeito, ele tentou resistir e chegou a empurrar a porta da residência contra uma policial civil, que ficou ferida na mão. 

O suspeito tentou fugir pelo imóvel dos fundos quebrando parte do telhado, mas foi contido pelos policiais. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, transferido ao Presídio Regional de Linhares (PRL), ficando à disposição da Justiça.

