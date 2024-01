Viajando pelo País, motociclista morre no Ceará e companheiro faz homenagem: 'Te amo pra sempre'

A motociclista Rachel Nathalie de Souza Pereira, de 47 anos, morreu vítima de um acidente trânsito, registrado na BR-403, em Acaraú. Nessa terça-feira (23), o companheiro de vida e de estrada dela, Claudio Mattos Júnior, lamentou o falecimento e publicou uma homenagem à parceira.

Na postagem, ele compartilhou as últimas imagens ao lado da mulher, a quem chamou de "companheira, parceira, guerreira". "Que Deus te receba com luz e aconchego, nunca vou te esquecer. Obrigado por sempre estar ao meu lado. Te amo pra sempre!", escreveu.

Legenda: Residentes do Rio de Janeiro, os dois integravam um moto clube fluminense, chamado "Bodes do Asfalto", e rodavam o Brasil de moto Foto: reprodução/redes sociais

Residentes do Rio de Janeiro, os dois integravam um moto clube fluminense, chamado "Bodes do Asfalto", e rodavam o Brasil de moto. Na passagem pelo Ceará, os dois visitaram cidades como Jericoacoara e Fortaleza.

Eles deixaram o estado fluminense em 11 de janeiro, com destino à região Nordeste do País. "Vamos ali, e já voltamos!!! Mais umas férias, novos destinos, novas aventuras, mas com o mesmo amor desde 2014!", escreveu Rachel, nas redes sociais, na época.

Colisão entre moto e carro

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que a vítima estava em uma motocicleta quando colidiu contra um carro. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda conforme a Pasta, a Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Acaraú, investiga o caso.