Delegado da Polícia Civil do Ceará morre em acidente de trânsito em Paracuru

O delegado da Polícia Civil Francisco José Portela Neto, de 34 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na noite dessa segunda-feira (22), na localidade de Poço Doce, em Paracuru — município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O carro onde estava o oficial teria capotado na região.

José Portela Neto era natural da Jaguaquara, na Bahia, e ingressou na Polícia Civil cearense em 2018. Nesse período, atuou nas delegacias regionais de Itapipoca e Sobral e, atualmente, estava lotado na Delegacia Municipal de Paracuru.

Ainda na noite dessa segunda-feira, a corporação divulgou uma nota de pesar sobre a morte do oficial e decretou luto oficial de três dias.

"A Polícia Civil reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelo homem honrado que contribuiu no combate à criminalidade no Ceará e estende sua manifestação de força e pesar aos familiares, esposa, filha, enteada e amigos do delegado Portela".

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do falecimento à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em nota, a pasta informou que, "segundo informações preliminares, o acidente ocorreu no trajeto Paracuru sentido Paraíba e o delegado foi a óbito no local. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas.