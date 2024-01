Três amigas morrem em capotamento de carro em Pereiro, no Ceará

Três jovens da cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte, morreram em um capotamento de carro no Ceará, na noite deste domingo (21). As amigas seguiam na CE-198 — em trecho na cidade de Pereiro — quando sofreram o acidente. As informações são do portal Tribuna do Norte.

As vítimas foram identificadas sendo Letícia Hellen de Freitas Soares, de 20 anos, Maria Vitória Bezerra Cesário, de 20 anos, e Lowrrana Cássia de Bessa Freitas, de 22 anos.

Veja também

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou ao Diário do Nordeste, por meio de nota, que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

O órgão explicou que houve uma colisão, mas não informou se foi em um outro veículo, em uma mureta ou em animal na pista. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Jaguaribe.

O sepultamento das vítimas deve ocorrer às 17h desta segunda-feira (22). Letícia e Maria Vitória eram primas. Lowrrana era amiga das vítimas.

O acidente

Segundo o portal G1, o pai de uma das vítimas informou que o acidente aconteceu por volta das 21h45. As três meninas saíram de São Miguel por volta de 17h50. Elas passaram em uma chácara, tomaram banho de piscina, depois foram jantar em um restaurante e de lá seguiram para Pereiro, com objetivo de encontrar uma amiga.

Maria Vitória e Letícia Hellen morreram no local. Lowrrana chegou a ser socorrida por uma ambulância da cidade de Pereiro, mas não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

Letícia Hellen era estudante de medicina e passava férias em São Miguel. Já Maria Vitória Bezerra Cesário era estudante de psicologia. Lowrrana Cássia de Bessa Freitas fazia cursinho preparatório e era amiga das outras vítimas.

Os corpos das três jovens foram levados ao Núcleo de Perícia Forense da cidade de Iguatu, no Ceará e na manhã desta segunda-feira (22), aguardavam liberação.