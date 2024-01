Três presos que serraram grades de presídio para fugir na Grande Fortaleza já foram recapturados

Três dos cinco presos que serraram grades de uma cela para fugir da Unidade Prisional (UP) de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada do último domingo (21), já foram recapturados, em cerca de 24 horas de buscas.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP-CE) divulgou, na manhã desta segunda-feira (22), que Francisco Natanael Alencar Leite e Luiz Carlos Evangelista Freitas foram encontrados no bairro Vila Velha, em Fortaleza, em uma ação da Polícia Penal com a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Ítalo Jardel Farias de Oliveira já havia sido recapturado no próprio domingo (21), poucas horas após a fuga, no bairro Parangaba, também na Capital. A Polícia segue em busca dos outros dois fugitivos, José Mateus de Sousa Mesquita e Marcus Vinicius Duarte Costa.

Os fugitivos respondem a processos criminais, na Justiça Estadual, por crimes como homicídio e roubo.

A fuga ocorreu entre a noite de sábado (20) e a madrugada do domingo (21), mas foi percebida apenas na manhã, quando os policiais penais fizeram a contagem de presos e perceberam a grade serrada.

A reportagem apurou com duas fontes ligadas ao Sistema Penitenciário que, após serrarem as grades, os internos fugiram pela muralha com o uso de cordas feitas com lençóis - conhecidas como 'teresas'. Após saírem da unidade, três deles teriam feito uma mulher que passava pelas imediações de refém, para utilizar o seu celular.

Outra fuga no Sistema Penitenciário

Essa foi a segunda fuga no Sistema Penitenciário cearense em uma semana. Na última segunda-feira (15), quatro presos fugiram da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Menos de 24 horas depois, os quatro fugitivos foram recapturados pelas autoridades.