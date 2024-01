Cinco presos serram as grades da cela e fogem de presídio em Pacatuba

Cinco presos conseguiram serrar as grades da cela e fugiram da Unidade Prisional (UP) de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A fuga ocorreu entre a noite de sábado (20) e a madrugada deste domingo (21), mas só foi percebida pela manhã quando os policiais penais fizeram a contagem e perceberam a grade serrada.

A reportagem apurou com duas fontes ligadas ao Sistema Penitenciário que, após serrarem as grades, os internos fugiram pela muralha utilizando cordas feitas com lençóis, conhecidas como 'teresas'. Após saírem da unidade, três deles teriam feito uma mulher que passava pelas imediações de refém.

O objetivo dos homens era utilizar o telefone celular da vítima. Os fugitivos foram identificados como Ítalo Jardel Farias de Oliveira, José Mateus de Sousa Mesquita, Francisco Natanael Alencar Leite, Luiz Carlos Evangelista Freitas e Marcus Vinicius Duarte Costa.

Legenda: Os cinco internos serraram as grades da cela e fugiram pela muralha

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP-CE) foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria. Os internos continuavam foragidos até a tarde deste domingo (21).

Outra fuga

Na última segunda-feira (15), quatro presos fugiram da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Menos de 24 horas depois, os quatro foram recapturados pelas autoridades.