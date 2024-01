Promotor de Justiça é acusado por duas mulheres de importunação sexual e agressão

Um boletim de ocorrência foi registrado na madrugada deste domingo (21) contra um promotor de Justiça vinculado ao Ministério Público do Ceará por lesão corporal dolosa. Duas mulheres o acusam de importunação sexual e agressão.

O episódio ocorreu em uma festa privada no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. O promotor teria abordado a primeira mulher e, mesmo com a recusa, teria insistido no ato.

A segunda mulher teria se aproximado e pedido para que ele saísse, no que teria sido empurrada pelo promotor e caído, o que ocasionou uma fratura no braço.

Equipe responsável pela segurança da festa teria, então, acionado a Polícia Militar.

"Segundo relatos, o homem, que se identificou como promotor de justiça do estado, havia importunado sexualmente uma mulher, e empurrado uma segunda mulher que se lesionou", confirmou, em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Ainda segundo a PMCE, o promotor e as vítimas foram levadas até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi lavrado o boletim de ocorrência por lesão corporal.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Ministério Público do Ceará para saber como o caso será tratado pelo órgão. Quando houver resposta, a reportagem será atualizada.