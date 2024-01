Detentos que fugiram de presídio na Grande Fortaleza são recapturados em menos de 24 horas

Os quatro presos que fugiram da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada da última segunda-feira (15), foram recapturados pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) em menos de 24 horas.

Marcos Venicius Abreu de Lima foi recapturado poucas horas depois, no bairro Jardim Jatobá, em Maracanaú. Logo depois, David Claudino da Silva, conhecido como 'Mudinho', foi detido no bairro Ancuri, em Fortaleza.

Uma grande operação foi montada pela SAP durante a noite da última segunda-feira (15) e madrugada desta terça (16) para recapturar os últimos fugitivos. Waldemar da Silva e Silva, o 'Lord', e Antonio Francisco Campelo da Silva, o 'Pacotim', acabaram localizados no bairro São Bento, também na Capital.

Os presos retornaram ao Sistema Penitenciário. A Secretaria ressaltou que "a operação célere e bem sucedida foi comandada pela própria coordenadoria de inteligência da SAP, com apoio operacional do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e policiais penais da própria UPPOO 2 de de outras unidades próximas".

Legenda: Detentos usaram uma corda artesanal conhecida como 'Teresa' para fugir da penitenciária Foto: VC Repórter

Como aconteceu a fuga

Os quatro detentos fugiram da UPPOO II durante a madrugada da última segunda-feira (15), por volta de 4h, através de uma "teresa" (corda improvisada com uso de lençóis), que foi arremessada sobre a muralha. A fuga ocorreu do lado de uma muralha, que estava sem policial, no momento da fuga.

Os presos respondem a processos criminais por delitos como homicídio, roubo, importunação sexual, ameaça, tráfico de drogas, receptação e Crimes do Sistema Nacional de Armas.