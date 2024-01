Policial militar é morto após tentativa de assalto no bairro Demócrito Rocha

O policial militar Félix Batista de Almeida Neto, de 35 anos, morreu na madrugada deste domingo (21) após ser baleado em uma tentativa de assalto no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Félix chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No local, foi apreendido um simulacro de pistola. As investigações do caso estão a cargo da 11ª delegacia do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável pela investigação de crimes contra servidores da segurança pública do Estado.

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que todos os esforços estão sendo empregados pelas Forças de Segurança para identificar e capturar os suspeitos envolvidos na morte", informou em nota.

A SSPDS informou ainda que Félix Batista de Almeida Neto ingressou na Polícia Militar em 2018 e estava lotado no Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), em Paraipaba. "A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com a família e amigos do policial", disse.

Denúncias

A SSPDS disponibiliza contatos para que a população possam passar informações para contribuir com as investigações do caso.

As denúncias podem ser feitas no número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou no (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.