Pai, filho e idosa são baleados na calçada de casa enquanto jogavam baralho em Independência, no CE

Três pessoas foram baleadas na calçada de uma casa enquanto jogavam baralho no município de Independência, no interior do Ceará, na noite dessa terça-feira (16). A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como tentativa de homicídio.

O alvo dos tiros, segundo apuração da TV Verdes Mares, era um jovem de 22 anos. O pai dele, de 71 anos, foi um dos baleados, juntamente com uma mulher de 63 anos. Não há informações sobre o parentesco da mulher com as duas vítimas do sexo masculino.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), todos foram socorridos a uma unidade hospitalar.

Pai e filho tiveram de ser transferidos para um hospital em Crateús, cidade vizinha, por conta dos ferimentos. O jovem permanece internado.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Independência", diz a SSPDS.