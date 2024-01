Suspeito de participar de chacina que deixou grávida morta em Maranguape é preso em Minas Gerais

Um homem de 26 anos foi preso nesta segunda-feira (22) em Muriaé, no Interior de Minas Gerais, suspeito de participação na chacina de Maranguape, ocorrida em novembro de 2023. Dentre as vítimas, estava uma mulher grávida.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Felipe da Silva Lima foi capturado, em ação conjunta da Polícia Civil do Ceará e de Minas Gerais.

Veja também

Felipe possui antecedentes por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Maranguape.

Relembre o caso

Uma mulher grávida e outras três pessoas foram assassinadas em 14 de novembro de 2023, no distrito de Amanari, em Maranguape.

A SSPDS informou que uma das vítimas é um homem, de 22 anos, com antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi a óbito em via pública.

"Outras duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino, que ainda não foram identificadas formalmente, foram a óbito no interior de residências próximas ao local", disse a SSPDS.

Na época do crime, em entrevista à rádio Verdinha, o secretário-executivo de Ações Integradas e Estratégicas da Segurança Pública, Sérgio Pereira, relatou que as possíveis motivações da matança.

"O desentendimento com relação a essas organizações [criminosas] é uma das linhas de investigação", relatou.