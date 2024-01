Dois acusados de serem 'matadores' de facção criminosa entram na lista dos Mais Procurados do Ceará

Dois acusados de atuarem como 'matadores' em uma facção criminosa cearense entraram para a lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). A dupla responde por diversos homicídios ocorridos na Região Norte do Estado.

A SSPDS ressalta, em seu site, que Eduardo Anderson Ferreira Cordeiro, conhecido como 'Loquinha', de 23 anos, e Paulo Henrique de Paula Martins, o 'Pescador', 33, são considerados "perigosos". Sobre 'Loquinha, a Pasta afirma que é um "homicida com forte atuação na Região Norte do Estado do Ceará, principalmente nos municípios de Sobral e Forquilha, além de responder por porte ilegal de arma de fogo".

Quanto a 'Pescador', a Secretaria cita que é "autor de diversos delitos, entre eles: homicídio, posse irregular de arma de fogo, tentativa de latrocínio, receptação, roubo, porte ilegal de arma de fogo". A defesa da dupla não foi localizada pela reportagem.

Eduardo Anderson chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na posse de uma pistola calibre 380 e munições, no Município de Forquilha, em maio de 2023. Mas acabou solto. Já Paulo Henrique é procurado pelas autoridades desde 2019.

Homicídios se espalham pela Região Norte

Eduardo Anderson Ferreira Cordeiro é suspeito de participar de seis homicídios, segundo a SSPDS. Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, pelo menos três desses casos - ocorridos na Região Norte, entre junho e agosto de 2021 - viraram processos criminais, que tramitam na Justiça Estadual.

'Loquinha' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por dois desses homicídios, que aconteceram nos municípios de Sobral e Forquilha. Outro crime ocorrido em Sobral ainda é investigado em fase de Inquérito Policial. O Órgão Acusatório trata o réu como um "matador" de uma facção cearense.

Já Paulo Henrique de Paula Martins é acusado de participar de dois homicídios, em julho de 2017, em Sobral, e em abril de 2019, no Município de Quixadá.

Em setembro do ano passado, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá emitiu despacho para citar o réu conhecido como 'Pescador' para ele responder ao processo criminal que tramita naquela Comarca e pediu até para o seu nome ser procurado no Sistema Penitenciário cearense. Mas, como não o localizou, a Justiça determinou a citação por edital, para a ação penal avançar.

Em outro processo, 'Pescador' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará com 'Loquinha' e um terceiro homem por uma tentativa de homicídio ocorrida também em Sobral, em março de 2021. Segundo a denúncia do MPCE, o trio invadiu a residência e atirou contra a vítima, que conseguiu fugir. Os acusados seriam integrantes de uma facção cearense e o alvo da ação criminosa, de uma organização criminosa de origem carioca.