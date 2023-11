Grávida e outras três pessoas são assassinadas em Maranguape

Uma mulher grávida e outras três pessoas foram assassinadas, em duas residências, nesta madrugada de terça-feira (14), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas foram mortas no distrito de Amanari.

Investigações preliminares ainda não indicam a ligação entre os assassinatos, o que configuraria chacina. Até esta manhã, nenhum suspeito de envolvimento nos crimes foi preso, conforme informações da Verdinha.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Segundo secretário-executivo de Ações Integradas e Estratégicas da Segurança Pública, Sérgio Pereira, uma força-tarefa foi estabelecida para investigação do caso.

"O desentendimento com relação a essas organizações [criminosas] é uma das linhas de investigação", afirmou Pereira durante entrevista ao vivo à rádio Verdinha. Ele esteve na Delegacia de Maranguape para indicar que "o aparato da Secretaria está à disposição" para investigação do caso.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.

Fim de semana violento na Grande Fortaleza

Os homicídios acontecem logo após um fim de semana violento na RMF. Uma fonte da Polícia detalhou que a Grande Fortaleza registrou 11 assassinatos e dois achados de cadáver entre a última sexta-feira (10) e o domingo (12).

Na madrugada de sábado (11), um policial militar e outra pessoa foram mortos e outras seis pessoas ficaram feridas, em uma casa de shows na avenida Padre José Holanda do Vale, no bairro Cágado, em Maracanaú.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) publicou nota de pesar sobre a morte do agente, que tinha 14 anos de carreira: "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição".

Em outro tiroteio no mesmo dia, uma criança de 9 anos foi morta e outras cinco pessoas ficaram baleadas, em Guaiúba. Informações preliminares dão conta que a vítima estava em uma festa de aniversário quando foi atingida. Dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante, em abordagens distintas, e a participação deles no crime é investigada.

Já no domingo, um ataque criminoso surpreendeu moradores de um condomínio no bairro Novo Pabussu, em Caucaia, também na Região Metropolitana de Fortaleza. A reportagem apurou que criminosos efetuaram vários disparos em um portão do residencial e depois arremessaram um veículo contra o mesmo portão. O carro, em seguida, foi incendiado.

A SSPDS confirmou, em nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de uma ocorrência de dano, que aconteceu nesse domingo, no município de Caucaia".

Duas fontes ligadas à Pasta confirmaram à reportagem do Diário do Nordeste que as ações criminosas do fim de semana têm ligação com a disputa entre facções por território para o tráfico de drogas. Dois grupos de origem cearense e uma facção oriunda do Rio de Janeiro estão envolvidos nos confrontos.

Em nota, a SSPDS destacou as prisões realizadas no mesmo período.

"Entre as prisões realizadas durante as ofensivas no fim de semana, destacam-se as capturas de quatro suspeitos de homicídio em Fortaleza e Caucaia. As ações incluem a captura de um trio suspeito de homicídio em Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11), durante uma edição da operação Focus, deflagrada nesse sábado (11). Além disso, destaca-se a prisão de um homem suspeito de homicídio, pelo Grupo Integrado de Inteligência e Investigação, no bairro Floresta (AIS 4) da Capital, em ação realizada na sexta-feira (10). A SSPDS reforça que as ações de enfrentamento à criminalidade culminaram na redução de 5,1% Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), no acumulado entre janeiro e setembro de 2023, em relação ao mesmo período de 2022".