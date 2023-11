Homem que ateou fogo no corpo da ex-mulher e matou a vítima vai a Júri Popular no Ceará

O homem acusado por atear fogo no corpo da ex-mulher e matar a vítima identificada como Talita Lopes Falcão vai sentar no banco dos réus. Jorge Luís Santos de Carvalho foi pronunciado pela Justiça, ou seja, deve ser julgado pelo Júri Popular.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça dessa segunda-feira (13). Ainda não há data para o julgamento acontecer, e o processo segue em segredo de Justiça. A reportagem não localizou a defesa do réu.

Jorge é acusado de homicídio quadruplamente qualificado. Conforme a acusação, o feminicídio aconteceu após quase um ano do fim do relacionamento do casal. Jorge não aceitava o término e cometeu o crime no Dia dos Namorados deste ano.

A vítima era ameaçada e chegou a entrar com pedido de medida protetiva contra o ex-companheiro, que passou a vigiar a ex-mulher na porta do trabalho dela e em casa.

VÍTIMA FOI SOCORRIDA

Jorge jogou combustível no corpo de Talita após uma discussão. Ela teve 80% do corpo queimado ao ser atacada pelo ex-companheiro, em Fortaleza, e foi socorrida por populares.

A vítima permaneceu intubada por três semanas

Na madrugada após o crime, Jorge se apresentou no 34° Distrito Policial (Centro) e foi preso em flagrante. Em seguida, a prisão foi convertida em preventiva.

No decorrer das investigações a Polícia descobriu que o crime teria sido premeditado. Foram encontradas três cartas supostamente escritas por Jorge, revelando que ele planejava o homicídio e em seguida um suicídio.

Natália Lopes Falcão, irmã da vítima, disse à época do crime que a família estava em choque e que as ameaças por parte do denunciado eram constantes.

"Em diversos momentos ela medo de denunciar ele por causa da filha. Diversas vezes ela relatou situações de ameaças, coisas pesadas, como ele falar que ia tacar fogo na casa e na gente", contou. O casal tem uma filha de 4 anos.