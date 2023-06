Mulher que teve corpo queimado por ex-companheiro em Fortaleza precisa de doação de sangue

Talita Lopes Falcão, que teve 80% do corpo queimado pelo ex-companheiro, em Fortaleza, precisa de doação de sangue. A mulher está internada desde a noite de segunda-feira (12) no Instituto Dr. José Frota (IJF).

Familiares e amigos divulgam a campanha para doação de sangue nas redes sociais. Doações de qualquer tipo sanguíneo podem ser feitas no Hemoce em nome de Talita.

O estado de saúde de Talita segue gravíssimo. Ela está no setor laranja do hospital, respirando por ventilação mecânica, segundo a advogada da vítima, Mariana Diniz.

Talita foi atacada pelo ex-companheiro na noite de segunda-feira no bairro São Gerardo. Os dois estavam separados há um ano, mas ele não aceitavam o fim do relacionamento, ainda segundo Diniz.

O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e teve a prisão convertida em preventiva. Antes do ataque, Talita chegou a entrar com pedido de medida protetiva contra o homem, por ele vigiá-la porta do trabalho dela e em casa.

Ameaças

A irmã de Talita, Natália Lopes, afirmou que o suspeito chegou a ameaçar toda a família. Os dois são pais de uma menina de 4 anos, que era utilizada pelo homem para manipular a ex-companheira.

"Diversas vezes ela relatou situações de ameaças, coisas pesadas, como ele falar que ia tacar fogo na casa e na gente", cita.

A defesa acredita que o crime tenha sido premeditado, uma vez que foram encontradas cartas no carro dirigido pelo suspeito. "Tinha uma carta de próprio punho e duas digitadas dizendo que ele ia tirar a vida dela e a dele, pois não tinha mais porque viver", apontou Mariana Diniz.