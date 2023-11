Cearense é preso por suspeita de envolvimento em uma das maiores apreensões de haxixe do Brasil

Quatro tripulantes, sendo um deles cearense e os outros fluminenses, foram presos pela Polícia Federal, na sexta-feira (10), a bordo de um veleiro com três toneladas de haxixe, na orla da Bahia. A apreensão do entorpecente é uma das maiores já realizada no Brasil.

A embarcação alemã, batizada de "Thiassi", foi interceptada pela corporação, a 363 quilômetros da costa de Salvador, pelo navio-patrulha Guaratuba, da Marinha. Ela tinha como origem Portugal. Segundo apuração da TV Verdes Mares, as autoridades receberam a informação de que o veículo poderia estar transportando drogas.

"O objetivo agora é, justamente, aprofundarmos as investigações, para saber quem eram os responsáveis na Europa pelo envio dessa grande quantidade de droga, aqui para o Brasil, e de quem que seria essa responsabilidade por receber. Então, a gente está falando de uma das maiores apreensões de haxixe que ocorreu no Brasil", detalhou o delegado da PF, Rodrigo Andrade.

Ainda de acordo com o titular, os investigadores acreditam na hipótese de que, devido à quantidade, o haxixe deveria ter como destino outros estados do País, além da Bahia.

Ainda conforme detalhes fornecidos pela Polícia Federal à TV Verdes Mares, a droga só foi armazenada no veleiro durante uma passagem dele pelas Ilhas Canarias, arquipélago espanhol localizado no continente africano.