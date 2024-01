PM é morto durante tiroteio em Ubajara; Ceará registra dois óbitos de agentes em menos de 24h

O policial militar Jean Rodrigues Grangeiro, de 28 anos, morreu após ser baleado durante uma ação policial em Ubajara, na Região da Ibiapaba, Interior do Estado. Foi o segundo PM morto no Ceará nesse domingo (21) no Estado. No mesmo dia, na Capital, o PM Félix Batista de Almeida Neto foi assassinado em uma tentativa de assalto. Os dois policiais pertenciam ao Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

O governador Elmano de Freitas (PT) lamentou os óbitos, em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (22), e declarou que as autoridades "trabalham com afinco" para prender todos os responsáveis pelas mortes dos soldados.

Elmano de Freitas Governador do Ceará Manifesto meus sentimentos de pesar a todas as famílias, amigos e companheiros de polícia por esses trágicos acontecimentos. O Governo do Ceará dará todo apoio necessário aos familiares."

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Jean Rodrigues atuava em uma ocorrência quando, durante uma troca de tiros, foi atingido por disparo de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um suspeito de envolvimento no caso foi preso. Em nota, a SSPDS detalhou que Francisco Wenderson Cavalcante Nogueira, de 42 anos, foi detido horas após o crime, no distrito de Olinda. Com ele, os investigadores apreenderam diversos materiais, incluindo uma espingarda e dez munições de calibres 28 e 32.

Outros dois suspeitos de envolvimento no assassinato do soldado foram lesionados durante uma troca de tiros com os militares e morreram no local.

Na ocorrência em Fortaleza, Félix Batista de Almeida Neto, de 35 anos, morreu baleado em uma tentativa de assalto no bairro Demócrito Rocha. Ele estava de folga e chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

PM lamenta falecimento

A SSPDS lamentou as mortes dos policiais. "A SSPDS lastima a perda dos dois militares e, juntamente com a PMCE, estende sua manifestação de pesar aos familiares e aos amigos dos policiais e reconhece os relevantes serviços prestados por eles à sociedade cearense por terem contribuído com o combate à criminalidade no Ceará".

Conforme informações da corporação, Jean Rodrigues Grangeiro ingressou na instituição em junho de 2018 e, atualmente, encontrava-se lotado no CPRaio em Ubajara. Félix Batista de Almeida Neto ingressou na Polícia Militar também em 2018 e estava lotado no CPRaio em Paraipaba.