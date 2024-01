Acusado de mandar assassinar radialista em Camocim é preso quase nove anos depois do crime

Um homem envolvido na morte do radialista Gleydson Carvalho em 2015, na cidade de Camocim, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta terça-feira (23). João Batista Pereira da Silva, de 52 anos, foi capturado em um imóvel na cidade de Pacatuba.

Na época, os executores foram presos e as investigações, conduzidas pela Delegacia Regional de Camocim, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), apontaram que João Batista, também conhecido como “Batista Dentista”, foi mandante e financiador do crime.

O suspeito chegou a ser preso em 2015. Após ser colocado em liberdade, o Poder Judiciário solicitou um outro mandado de prisão

Sobre o crime

O radialista Gleydson Carvalho foi assassinado no dia 6 de agosto de 2015, enquanto apresentava um programa de rádio, que utilizava para criticar irregularidades na Prefeitura de Martinópole. Por volta de 12h40, dois homens entraram na emissora e executaram o radialista.

A vítima foi atingida por três tiros, que a atingiram na cabeça e no peito. O comunicador, que transmitia o programa ao vivo na hora do crime, chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Camocim, mas não resistiu aos ferimentos.

João Batista é tio do ex-prefeito de Martinópole, James Bel. De acordo com as investigações, a motivação do crime estaria relacionado às críticas que o comunicador fazia em seu programa contra o gestor do município.

Outros envolvidos

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), Thiago Lemos foi contratado para assassinar o radialista. Ele foi condenado em 2019 a 27 anos de reclusão

Outras duas mulheres envolvidas diretamente no crime, Gisele Souza do Nascimento e Regina Rocha Lopes, foram condenadas a 23 anos de prisão. Elas auxiliaram no apoio logístico para que não fossem levantadas suspeitas sobre a fase de levantamento do local mais adequado para execução da vítima e das rotas de fuga mais exitosas após a consumação do homicídio.