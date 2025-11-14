Diário do Nordeste
Jiboia morde estudante de biologia em universidade do Ceará

Jovem é aluno do grupo de estudos em herpetologia.

Montagem em dois quadros. No lado esquerdo, um jovem agachado em uma árvore, com uma cobra grande enrolada em seu corpo. No lado direito, o mesmo jovem em pé, segurando a cobra perto de seu rosto e pescoço.
Legenda: Jovem enrolou cobra no pescoço ao descer de árvore.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Um estudante do curso de biologia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) sofreu uma mordida de uma jiboia no rosto após tentar manusear o animal, na tarde dessa quinta-feira (13). Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece nas dependências da instituição subindo em uma árvore para capturar a cobra. 

Ao Diário do Nordeste, a UVA informou que o jovem é integrante do grupo de estudos em herpetologia. O aluno recebeu atendimento médico e, segundo informações da instituição, encontra-se bem e se recupera em casa.

Veja momento da mordida da cobra:

Em nota divulgada pela instituição, a universidade informou que os discentes não estão autorizados a realizar manejo de fauna silvestre sem a devida permissão legal ou sem a supervisão de profissionais habilitados.

A universidade alertou que práticas não autorizadas colocam em risco tanto a integridade das pessoas quanto o bem-estar dos animais.

Corpo de Bombeiros realiza captura de animais

Ainda em comunicado, a universidade reforçou que, ao encontrar animais silvestres em situação de risco ou em área urbana, o correto é acionar o Corpo de Bombeiros ou os órgãos ambientais competentes.

Todas as atividades envolvendo fauna silvestre no âmbito da Universidade, segundo a nota, devem ocorrer exclusivamente em ambientes controlados, com autorização prévia e acompanhamento técnico.

