Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anexo do César Cals funciona normalmente e consultas estão mantidas, diz diretor

Unidade anexa fica localizada ao lado do hospital, no Centro.

Escrito por
e
(Atualizado às 10:45)
Ceará
foto da fachada do anexo do hospital César Cals.
Legenda: Houve movimentação de pacientes no anexo do hospital na manhã desta sexta (14).
Foto: Fabiane de Paula.

O setor de ambulatório do Hospital César Cals está funcionando normalmente, e as consultas de pacientes já agendadas estão mantidas, informou Antônio de Pádua Almeida, diretor-geral da unidade de saúde.

O sistema ambulatorial, que funciona em unidade anexa ao lado do hospital, localizado no bairro Centro, em Fortaleza, não foi afetado pelo incêndio ocorrido na manhã da última quinta-feira (13).

Portanto, consultas de pré-natal, ginecologia e outras especialidades não precisaram ser remarcadas ou canceladas, segundo o diretor.

"Qualquer mudança que ocorra nos próximos dias que nós julgarmos mais interessantes para a população, vão ser comunicadas, porque essas pacientes preenchem o cadastro, a gente tem acesso e tem como entrar em contato para justificar se a consulta dela for transferida para alguma outra unidade da rede. Mas, de início, todas as consultas estão mantidas no dia de hoje e na próxima semana aqui em nosso anexo, que são consultas de pré-natal e ginecologia obstetrícia", esclareceu Antônio de Pádua em entrevista ao Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM, na manhã desta sexta-feira (14).

Ainda conforme o gestor do César Cals, equipes estão verificando as condições gerais de funcionamento do hospital e garantindo os serviços do anexo ambulatorial.

Além disso, Antônio de Pádua destacou que a unidade de saúde está dando assistência às pessoas que procuram informações relacionadas à transferência de pacientes que estavam internados na unidade, prestando também suporte psicológico e de serviço social.

foto de profissionais dando suporte ao atendimento no anexo do César Cals.
Legenda: Profissionais dão suporte ao atendimento no anexo do César Cals.
Foto: Fabiane de Paula.

Como fica o atendimento no César Cals?

O Diário do Nordeste esteve nesta manhã para acompanhar a movimentação do hospital e do anexo após o incêndio.

Apesar da informação de funcionamento da unidade anexa, a agricultora Edilza Bezerra, moradora do município de Itapipoca, foi ao hospital realizar um exame de tomografia na área de urologia, mas não foi atendida e precisou remarcar o procedimento.

"Eu sou de Itapipoca, vim fazer um exame e não deu certo para hoje. Não está funcionando, vou ter que vir outro dia para remarcar. Vou sair lá de Itapipoca para vir de novo, ser atendida em outro hospital", disse a agricultora.

Veja também

teaser image
Ceará

Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços

teaser image
Ceará

8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio

teaser image
Ceará

Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals

Conforme o diretor-geral, estão sendo discutidas, junto à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), estratégias sobre o retorno integral de funcionamento da unidade hospitalar. O gestor citou a ampliação de atendimento de outras unidades de saúde, como o HGF e a Maternidade Escola, para suprir as necessidades dos pacientes que foram encaminhados do César Cals.

"Vamos discutir em conjunto com a rede quais são os próximos passos, como vai ficar o atendimento. Mas já combinamos com algumas unidades da rede. O HGF ampliou o número de atendimentos na parte de maternidade, que se encontra fechada temporariamente. A Maternidade Escola também está dando um grande apoio, aumentando o volume de atendimentos que ela oferta à população", informou Antônio de Pádua.

"Nós estamos fazendo esses pequenos ajustes para garantir que a população que procura aqui o hospital [César Cals] nesses primeiros dias em que nós estamos fazendo um diagnóstico situacional continue com seu atendimento garantido com segurança e qualidade", completou.

foto da fachada do hospital César Cals um dia após incêndio. Na imagem, é possível ver a unidade fechada com uma faixa de contenção.
Legenda: Sesa articula atendimento em outras unidades de saúde para suprir as necessidades dos pacientes do César Cals.
Foto: Fabiane de Paula.

Para onde foram encaminhados os bebês desacompanhados?

A gestão também comunicou instruções para os familiares que precisam de suporte para localizar os bebês que estavam hospitalizados no César Cals e foram transferidos desacompanhados para outras unidades de saúde.

Há uma lista na entrada do hospital no Núcleo de Atendimento ao Cliente (Nac) com auxílio de assistentes sociais, em que os familiares podem consultar e ser informados sobre onde estão os bebês.

"Alguns bebês que estão na UTI neonatal que foram transferidos sem os pais acompanharem essa transferência, nós temos aqui uma lista na entrada do hospital no núcleo de atendimento ao cliente. Qualquer pai, mãe, familiar que precisar de alguma informação, essas informações estão sendo prestadas pelo nosso serviço social que está atuando em conjunto com o Nac", disse o diretor.

"A maioria dos pacientes que foram transferidos ontem, nós conseguimos transferir mãe e bebê para a mesma unidade hospitalar. Nós estamos conversando com os outros hospitais da rede municipal estadual que receberam nossos pacientes e estamos passando essas informações para os familiares", apontou Pádua.

A gestão informou ter conseguido conduzir com êxito a transferência de 117 recém-nascidos e 153 mulheres.

"Nós tínhamos 270 pacientes aqui no hospital. Essa capacidade é de 300 leitos, mas nós tínhamos alguns pacientes que eram pós-parto normal, pós-cesárea e recém-nascido que se encontrava só em companhia da mãe, aguardando a alta", completou.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto da fachada do anexo do hospital César Cals.
Ceará

Anexo do César Cals funciona normalmente e consultas estão mantidas, diz diretor

Unidade anexa fica localizada ao lado do hospital, no Centro.

Raísa Azevedo e Nicolas Paulino
Há 47 minutos
Ex-prefeito de Tamboril morre em colisão com caminhão em Crateús
Ceará

Ex-prefeito de Tamboril morre em colisão com caminhão em Crateús

Bombeiros usou equipamentos hidráulicos para resgatar outras vítimas.

Redação
Há 1 hora
Incêndio no hospital César Cals, em Fortaleza, atingiu docas da unidade de saúde.
Ceará

Subestação do hospital César Cals passou por manutenção um dia antes de incêndio

Segundo diretor-geral da unidade de saúde, alvará de funcionamento estava atualizado.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
pessoas em sala de aula olhando para prova de redação. uma delas aponta para trecho do papel.
Ceará

Espelho da redação do Enem 2025: saiba quando estará disponível

Documento deve ser divulgado após a liberação das notas oficiais e serve apenas para fins pedagógicos.

Redação
Há 1 hora
Profissionais de saúde trabalham juntos para transportar um recém-nascido envolto em mantas, enquanto uma mulher em maca dentro da ambulância observa. A cena ocorre ao lado de um veículo de emergência, transmitindo urgência e cuidado.
Ceará

8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio

Além da tensão, eram nítidos o esforço de funcionários para transferir paciente e a solidariedade de quem estava no entorno.

Thatiany Nascimento
14 de Novembro de 2025
Fachada do Hospital Dr. César Cals, pintada de verde e com logotipo do Governo do Ceará. Há um carro branco na frente. Um homem ajuda uma mulher de máscara a sentar em uma cadeira de rodas.
Ceará

Hospital César Cals tem quase 100 anos e fazia mais de 300 partos por mês

A unidade, que sofreu incêndio e desocupou todos os leitos, tem média de 1.420 atendimentos de emergência mensais.

Redação
14 de Novembro de 2025
Busto de Jucá na Praça da Lagoinha, no Centro de Fortaleza.
Ceará

Há 66 anos, incêndio atingiu o Hospital Dr. César Cals e jovem virou herói ao salvar pacientes

Nesta quinta-feira (13), pacientes precisaram ser transferidos da unidade de saúde após incêndio atingir a subestação de geração de energia do hospital.

Redação
13 de Novembro de 2025
Colagem mostrando meses relacionados a divulgação do gabarito oficial do Enem.
Ceará

Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

Estudantes reagiram com humor às respostas do 1º dia de prova, realizado no último domingo (9).

Lucas Monteiro
13 de Novembro de 2025
Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals
Ceará

Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals

A operação durou cerca de 8 horas.

Bergson Araujo Costa, Beatriz Rabelo e Matheus Facundo
13 de Novembro de 2025
Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços
Ceará

Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços

A medida foi adotada por precaução, buscando garantir a segurança dos pacientes.

Beatriz Rabelo
13 de Novembro de 2025
Geradores sendo instalados pela Enel no Enel Hospital César Cals.
Ceará

Enel instala geradores para transferência de mães e bebês do Hospital César Cals

Geradores devem garantir que todos os pacientes sejam transferidos sem complicações.

Bergson Araujo Costa
13 de Novembro de 2025
Por do sol na praia com banhista tomando banho de mar.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República em Fortaleza

Há estabelecimentos que terão funcionamento normal no próximo sábado (15).

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra incubadora de bebê sendo colocada por profissionais em ambulância do Samu para transferência após incêndio no Hospital César Cals em Fortaleza.
Ceará

‘Saímos correndo com os bebês’: mãe de prematuro narra início de incêndio no Hospital César Cals

Chamas atingiram gerador na parte externa da maternidade pública, nesta quinta (13).

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
13 de Novembro de 2025
Lado Esquerdo: Uma maca com uma incubadora de transporte neonatal é retirada da parte traseira aberta de uma ambulância. Uma socorrista de uniforme escuro e colete refletivo (com o logo 192) está segurando a maca. Um homem de camiseta vermelha e jeans está ajudando no transporte. Lado Direito: Duas jovens mulheres, possivelmente mães ou acompanhantes, estão lado a lado, com expressões de preocupação ou angústia. A mulher da frente está vestindo uma camisola hospitalar azul com bolinhas brancas, e ambas têm máscaras cirúrgicas penduradas no queixo. Uma delas tem uma pulseira de identificação hospitalar no pulso. Uma mulher mais velha está parcialmente visível atrás delas, apoiando a mulher de camisola.
Ceará

Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals

Bebês e mães foram ajudadas por populares a deixar unidade de saúde.

Redação
13 de Novembro de 2025
População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals
Ceará

População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals

Incêndio ocorreu na estação de energia, na área externa da unidade de saúde.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra bebê em incubadora sendo retirado de hospital césar cals, onde houve incêndio em Fortaleza.
Ceará

Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Foi preciso organizar um comboio para liberar trânsito para ambulâncias.

Carol Melo, Matheus Facundo, Thatiany Nascimento, Luana Severo e Raísa Azevedo
13 de Novembro de 2025
Mobilização de populares para auxiliar na retirada de crianças do Hospital Geral Dr. César Cals.
Ceará

População entrou no hospital para auxiliar resgate: 'Arrebentamos portas para sair com crianças'

Proprietários de lojas ainda relataram "forte estrondo" e "fumaça escura" durante o ocorrido.

Mylena Gadelha e Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira
Ceará

Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira

As crianças precisaram ficar longe da fumaça e com acesso a oxigênio.

Luana Severo, Raísa Azevedo, Thatiany Nascimento, Gabriel Bezerra e Mylena Gadelha
13 de Novembro de 2025
Bombeiros trabalhando após incêndio no hospital césar cals, em Fortaleza.
Ceará

Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros

Não houve danos na estrutura de atendimento interno da unidade de saúde.

Matheus Facundo e Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo
Ceará

População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo

Imagens mostram diversos homens usando extintores para controlar chamas.

Carol Melo
13 de Novembro de 2025