Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços
A medida foi adotada por precaução, buscando garantir a segurança dos pacientes.
Todos os pacientes internados no Hospital César Cals serão transferidos para outras unidades até o final desta quinta-feira (13), segundo informou a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. Além de gestantes, há na unidade 117 bebês entre médio, baixo e alto risco.
"Nós pretendemos finalizar o dia com a retirada de todos os pacientes. É claro que os bebês também vêm acompanhados com as suas mães, então a gente está fazendo a transferência das crianças e de suas mães também", informou.
Apesar do incêndio ter sido contido, Tânia disse que a medida foi adotada por precaução, buscando garantir a segurança dos pacientes. Ninguém ficou ferido na ocorrência.
Veja também
Como ficam os serviços?
Em plano de contingência realizado em parceria entre a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, os pacientes foram divididos a depender da gravidade de cada caso.
Gestantes de alto risco
As pacientes gestantes de alto risco estão sendo direcionadas ao:
- Hospital Geral de Fortaleza;
- Maternidade Escola Assis Chateaubriand.
Gestantes de médio e baixo risco
Esse grupo está sendo atendido em unidades do Gonzaguinha, como:
- Gonzaguinha da Messejana;
- Gonzaguinha da Barra do Ceará;
- Gonzaguinha do José Walter.
As equipes das unidades já foram mobilizadas para receber os novos pacientes. "Todas as equipes já foram acionadas, os leites já estão preparados e nós estamos dispostos a receber todas essas pacientes com segurança e qualidade no atendimento", informou a secretária da Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo.