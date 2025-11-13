Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços

Todos os pacientes internados no Hospital César Cals serão transferidos para outras unidades até o final desta quinta-feira (13), segundo informou a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. Além de gestantes, há na unidade 117 bebês entre médio, baixo e alto risco.

"Nós pretendemos finalizar o dia com a retirada de todos os pacientes. É claro que os bebês também vêm acompanhados com as suas mães, então a gente está fazendo a transferência das crianças e de suas mães também", informou.

Apesar do incêndio ter sido contido, Tânia disse que a medida foi adotada por precaução, buscando garantir a segurança dos pacientes. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

Como ficam os serviços?

Em plano de contingência realizado em parceria entre a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, os pacientes foram divididos a depender da gravidade de cada caso.

Gestantes de alto risco

As pacientes gestantes de alto risco estão sendo direcionadas ao:

Hospital Geral de Fortaleza;

Maternidade Escola Assis Chateaubriand.

Legenda: Bebês serão transferidos para outras unidades hospitalares. Foto: Kir Jr.

Gestantes de médio e baixo risco

Esse grupo está sendo atendido em unidades do Gonzaguinha, como:

Gonzaguinha da Messejana;

Gonzaguinha da Barra do Ceará;

Gonzaguinha do José Walter.

As equipes das unidades já foram mobilizadas para receber os novos pacientes. "Todas as equipes já foram acionadas, os leites já estão preparados e nós estamos dispostos a receber todas essas pacientes com segurança e qualidade no atendimento", informou a secretária da Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo.