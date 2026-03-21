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Após perseguição, PM prende suspeito de direção perigosa, desacato e resistência, em Quixelô (CE)

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (20).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:08)
Segurança
Três frames mostram a viatura policial em perseguição, o motociclista caindo e, em seguida, fugindo.
Legenda: Três frames mostram a ação policial para capturar o motociclista em fuga.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Policiais militares da 1ª Companhia do 10º Batalhão do Ceará (10º BPM) realizaram a prisão de um homem por direção perigosa, desacato e resistência. A captura foi realizada na tarde de sexta-feira (20), no município de Quixelô, a 344 km de Fortaleza.

A ocorrência começou por volta de 14h, quando os agentes faziam patrulhamento de rotina. Durante o deslocamento, a equipe policial flagrou um motociclista que, ao perceber a aproximação da viatura, passou a trafegar em alta velocidade. 

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes deram ordens sonoras de parada, mas não foram atendidos, então começaram o acompanhamento tático.

Durante a fuga, o suspeito chegou a trafegar em alta velocidade nas proximidades de um colégio no momento de saída de alunos. A perseguição seguiu até o bairro Cohab. Em seguida, o suspeito tentou fugir a pé, sendo alcançado no interior de uma residência.

No momento da abordagem, o indivíduo resistiu à ação policial, sendo necessário contê-lo. 

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Ainda durante a ocorrência, foram registradas atitudes de desacato contra a equipe policial. Foi constatado também que o suspeito não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No local, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Iguatu, onde foi autuado em flagrante pelos crimes praticados.

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