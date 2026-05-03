Três crianças morrem em incêndio em residência no interior da Bahia

Um incêndio em um imóvel no bairro Ginásio, em Serrinha, no interior da Bahia, resultou na morte de três crianças na manhã deste domingo (3). As vítimas morreram carbonizadas dentro da casa.

Uma quarta criança, de 7 anos, estava no local, mas não sofreu ferimentos graves. Segundo informações da Polícia Militar, ela tentou salvar os irmãos, mas, sem sucesso, saiu da residência pedindo socorro.

As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, 4 anos e Ismael Nascimento de Jesus, de apenas 1 ano.

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Mãe foi presa por deixar crianças sozinhas em casa

A mãe das crianças, uma mulher de 27 anos, estava fora da casa desde a noite de sábado. Ao retornar ao local durante a manhã, ela recebeu voz de prisão por abandono de incapaz, crime que possui pena prevista de quatro a 12 anos de reclusão.

A Prefeitura de Serrinha manifestou pesar e decretou luto oficial de três dias no município, que fica a 70 quilômetros de Feira de Santana.