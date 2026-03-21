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Quem era a advogada brasileira que morreu afogada em praia no México

Dias antes da jovem falecer, autoridades mexicanas emitiram alerta de 'ondas altas e fortes correntes'.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
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Gabriela Cardozo
Legenda: Advogada morava em Nova York, mas estava de férias no México.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

"Estudiosa, dedicada e muito elogiada", foi assim que a capixaba Gabriela Cardozo, de 31 anos, foi definida pelos amigos. A advogada faleceu na quarta-feira (18), após se afogar na praia Rosedal, no México.

Gabriela morava em Nova York, mas estava aproveitando o “spring break” — período de recesso de primaver a nos Estados Unidos — com amigos no município de Santa María Colotepec, próximo a Puerto Escondido.

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Apesar de ser discreta, momentos antes do acidente a jovem chegou a publicar registros da viagem nas redes sociais. Gabriela e os amigos chegaram ao México no domingo (15), e a volta para os Estados Unidos estava marcada para sábado (21).

Segundo relatos de pessoas próximas, a advogada teria entrado no mar e minutos depois apresentou dificuldades para sair da água. Guarda-vidas tentaram fazer o resgate, mas ela já foi retirada do mar sem vida.

Gabriela Cardozo
Legenda: Gabriela era natural do Espírito Santo, mas se graduou em direito em São Paulo.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Os familiares da capixaba já iniciaram os trâmites para a repatriação do corpo, mas ainda não há prazo para a chegada. As informações são da TV Globo.

Turista morreu afogado na mesma praia dias antes da brasileira

Apenas três dias antes da advogada morrer afogada, a Coordenação Estadual de Proteção Civil e Gestão de Riscos (CEPCyGR) emitiu um alerta para que os banhistas evitassem entrar na água na região de Oaxaca. 

As autoridades avisaram sobre um fenômeno chamado de "mar de fundo", que gera "ondas altas, fortes correntes marítimas e elevação do nível do mar".

O alerta veio após o falecimento de um turista americano, que morreu afogado na praia de Zicatela, também em Puerto Escondido, alguns dias antes da brasileira. Somente nesse ano, três pessoas morreram afogadas na região.

O homem de 29 anos, foi atingido por uma onda que o empurrou para o fundo do mar, onde bateu a cabeça e ficou inconsciente. A equipe de resgate chegou ao local, mas o homem já estava sem vida.

O jornal mexicano The Oaxaca Post noticiou que diversos pedidos de socorro e resgates aconteceram nessa região nos últimos dias. Nas praias de Oaxaca, as ondas podem atingir até cinco metros de altura.

Quem era Gabriela Cardozo?

Apesar da pouca idade, a brasileira já tinha um longo currículo com destaque internacional. Gabriela se formou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e atualmente morava em Nova York, onde fazia MBA na prestigiada Universidade de Columbia.

Gabriela Cardozo
Legenda: Aos 31 anos, a jovem já acumulava feitos internacionais no currículo.
Foto: Reprodução/Linkedin.

Quando ainda estava na graduação, a jovem conquistou o segundo lugar no ICC International Commercial Mediation Competition, um concurso internacional voltado às áreas de Direito e Administração, e que na época reuniu equipes de 67 universidades e 40 países.

Natural do Espírito Santo, Gabriela trabalhou com direito empresarial e investimentos no Brasil. Apesar do currículo extenso, ela era discreta e tinha perfil privado nas redes sociais. 

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Felipe Mesquita.

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