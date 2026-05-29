IAB Roadshow discute transformação da publicidade digital em edição inédita em Fortaleza

Uma das principais entidades do mercado publicitário nacional, a IAB Brasil realizará um evento especial em Fortaleza: o IAB Roadshow, na próxima terça-feira (2). Com inscrições gratuitas, é a primeira edição do evento na Capital.

O projeto IAB Roadshow foi desenvolvido para levar os principais temas da publicidade para diferentes regiões do Brasil, como forma de aproximar a IAB dos múltiplos mercados do país. As inscrições podem ser realizadas pelo portal oficial do evento.

“A escolha da Fortaleza para sediar o primeiro evento foi muito bem pensada: ela é a capital com o maior PIB do Nordeste e um hub estratégico para o mercado publicitário da região”, pontua Denise Porto, CEO da IAB Brasil.

Segundo a CEO, o Ceará é um polo “muito relevante” para o setor nacional de publicidade. “O Brasil é enorme e cada região tem suas particularidades, suas oportunidades e desafios. Isso passa pela cultura, pela criatividade, pelo jeito de pensar o mercado. Temos associados ao IAB que nasceram no Ceará e hoje atuam com abrangência nacional.”

Entre os temas que serão abordados durante o evento, estão IA na publicidade digital, os desafios da creator economy, os impactos dos mercados regionais, entre outros.

“Sobre os painelistas, temos profissionais de empresas associadas como Google, LinkedIn, Netflix, WPP Media, Comscore, Uber Advertising e Magalu Ads, entre outros, que irão compor os painéis com representantes de importantes empresas da região, como M.Dias Branco, Banco do Nordeste e Zenir Móveis e Eletros, por exemplo”, comenta Denise Porto.

No decorrer de 2026, o IAB Roadshow tem ainda uma nova edição já confirmada: no Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro.

Parceria com o Sistema Verdes Mares

O Sistema Verdes Mares é um dos apoiadores do evento. De acordo com Karolem Ferro, coordenadora de Marketing do SVM, a parceria junto a IAB é uma forma de reforçar o compromisso da empresa de comunicação no fomento de discussões importantes, na aproximação junto ao mercado e na contribuição para a evolução da publicidade, tecnologia, dados e comunicação no Ceará.

“Como grupo de comunicação, entendemos que fortalecer o mercado publicitário também é fortalecer o ambiente de negócios, a inovação e a competitividade da nossa região. E Fortaleza vive um momento muito relevante nesse cenário. Hoje, a cidade se consolida como a 4ª maior capital do país, com população estimada em mais de 2,5 milhões de habitantes, além de ocupar uma posição estratégica como hub de tecnologia, conectividade e mídia no Nordeste”, reflete Karolem.

A coordenadora ressalta, ainda, que a chegada do evento sinaliza para o mercado que o Ceará está no mapa das grandes discussões da publicidade digital.

Entidade realiza ações em dezenas de países

Com iniciativas que fomentam diversas ações do ecossistema publicitário, a IAB Brasil é uma entidade que atua em 46 países. No Brasil desde 1998, a instituição reúne mais de 200 associados, entre representantes de empresas do mercado de publicidade digital, veículos de mídia, agências, anunciantes e outros.

Além do IAB Roadshow, a entidade promove o evento Adtech & Branding, que neste ano está marcado para os dias 15 e 16 de setembro, em São Paulo.

“O IAB Brasil integra uma rede global presente em 47 países e tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da publicidade digital no território nacional. Sua atuação visa gerar conhecimento e boas práticas, capacitar profissionais, defender os interesses do setor e conectar o mercado”, explica a CEO.