Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ana Castela lança clipe com supostas referências a Virginia e Zé Felipe

Vídeo da música "É Que Eu Não Te Esqueci" cita frase do término da influenciadora com Vini Jr. e traz ator parecido com o cantor.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Virginia (à esquerda) e Zé Felipe (à direita) teriam sido referenciados em clipe de Ana Castela (no meio).
Foto: Reprodução / Redes sociais e Leo Franco / AgNews.

O clipe da nova música da sertaneja Ana Castela, “É Que Eu Não Te Esqueci”, tem chamado a atenção da internet por trazer supostas referências a Virginia e Zé Felipe. 

O ponto principal apontado nas redes sociais é que, no início do vídeo, Ana aparece ao telefone se dirigindo a alguém com quem já ficou. “Já virei a página. Então, fica bem, que eu tô muito bem aqui. Beijo, tchau”, diz a cantora.

A fala foi vista como uma referência ao texto que Vini Jr., ex de Virginia, publicou nas redes sociais para abordar o término do namoro com a influenciadora. O jogador encerrou o anúncio do fim do relacionamento com um “fica bem”. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha

teaser image
Zoeira

Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

Virginia e Zé Felipe

Poucos dias depois, Zé Felipe — que foi casado com Virginia por cinco anoscomentou “bom dia, fica bem” em uma foto da ex-esposa

Além da alusão ao comentário do cantor sertanejo, alguns fãs ainda apontaram semelhanças físicas entre o ator principal do clipe e o artista.

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025. Meses depois, ele engatou um romance com Ana Castela, que durou até dezembro do mesmo ano

As supostas referências à influenciadora e ao cantor no clipe de Ana Castela ganharam ainda mais destaque por aparecerem em uma música que fala sobre alguém que não superou a relação anterior.

“É que eu não te esqueci, nem vou te esquecer / Vem, volta pra mim, que eu prometo que / Paro de sair, paro de beber, paro com os rolê”, canta a sertaneja.

Confira o clipe:

Assuntos Relacionados