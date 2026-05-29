Ana Castela lança clipe com supostas referências a Virginia e Zé Felipe
Vídeo da música "É Que Eu Não Te Esqueci" cita frase do término da influenciadora com Vini Jr. e traz ator parecido com o cantor.
O clipe da nova música da sertaneja Ana Castela, “É Que Eu Não Te Esqueci”, tem chamado a atenção da internet por trazer supostas referências a Virginia e Zé Felipe.
O ponto principal apontado nas redes sociais é que, no início do vídeo, Ana aparece ao telefone se dirigindo a alguém com quem já ficou. “Já virei a página. Então, fica bem, que eu tô muito bem aqui. Beijo, tchau”, diz a cantora.
A fala foi vista como uma referência ao texto que Vini Jr., ex de Virginia, publicou nas redes sociais para abordar o término do namoro com a influenciadora. O jogador encerrou o anúncio do fim do relacionamento com um “fica bem”.
Veja também
Virginia e Zé Felipe
Poucos dias depois, Zé Felipe — que foi casado com Virginia por cinco anos — comentou “bom dia, fica bem” em uma foto da ex-esposa.
Além da alusão ao comentário do cantor sertanejo, alguns fãs ainda apontaram semelhanças físicas entre o ator principal do clipe e o artista.
Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025. Meses depois, ele engatou um romance com Ana Castela, que durou até dezembro do mesmo ano.
As supostas referências à influenciadora e ao cantor no clipe de Ana Castela ganharam ainda mais destaque por aparecerem em uma música que fala sobre alguém que não superou a relação anterior.
“É que eu não te esqueci, nem vou te esquecer / Vem, volta pra mim, que eu prometo que / Paro de sair, paro de beber, paro com os rolê”, canta a sertaneja.
Confira o clipe: