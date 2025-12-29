Zé Felipe e Ana Castela anunciam fim de namoro

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para anunciar, nesta segunda-feira (29), o fim do relacionamento com Ana Castela. O filho de Leonardo comunicou o término por meio de um texto nos Stories do Instagram.

Os dois, que estavam juntos desde outubro, esclareceram que o fim do namoro não foi por briga, e que eles seguem amigos.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo", diz o início do texto publicado pelo cantor.

"Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana", continuou.

"Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque to fod*- se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento", concluiu Zé Felipe.