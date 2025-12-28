Nattan brinca com Vini Jr. e Zé Felipe após gafe online

Nattan voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma montagem ao lado de Vini Jr. e Zé Felipe feita com inteligência artificial depois da repercussão de uma publicação considerada uma “gafe” por internautas. A situação começou quando o cantor divulgou uma foto com o jogador ao som de uma parceria musical com Zé Felipe.

O registro reunia ainda nomes como Luciano Huck, Éder Militão e Benício Huck e usava a faixa “Homem É Homem, Moleque É Moleque”, colaboração de Nattan com o filho de Leonardo. Após comentários do público, o artista afirmou que não percebeu o detalhe no momento da postagem. “Nem me toquei [risos]”, escreveu em um comentário.

A repercussão ganhou novos capítulos quando João Victor, amigo de Zé Felipe, publicou um vídeo ouvindo a versão solo da música, só com o filho de Leonardo, e fez um pedido direto. “Zé, lança igual nessa guia aqui também, eu gosto dessa guia demais”, escreveu, pedindo o lançamento da música sem Nattan.

No sábado (27), Nattan decidiu colocar panos quentes e publicou uma montagem em que aparece abraçado aos dois. “Pronto. Paz, por favor. Tá tudo bem. Somos todos amigos”, escreveu. Zé Felipe reagiu com emojis de risadas e um coração, indicando que o clima ficou em tom de brincadeira.

Vale lembrar que Zé Felipe era casado com Virginia Fonseca, que atualmente namora Vini Jr.