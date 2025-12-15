Cantor de forró morre aos 36 anos em acidente de moto na Bahia

Jones Mesquita Batista, vocalista da banda de forró Página Virada, morreu nesse domingo (14) em Feira de Santana, na Bahia, após se envolver em um acidente de moto. Aos 36 anos, o cantor bateu o veículo contra um poste e foi encontrado desacordado, com um sangramento na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do artista ainda no local da colisão, conforme apurado pela TV Subaé, afilada da TV Globo no estado baiano.

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) de Feira de Santana informou que o acidente ocorreu no bairro Papagaio, em frente ao condomínio em que o cantor morava.

No Instagram, a banda de forró da qual Jones era vocalista comunicou seu falecimento. "Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele", declarou o grupo, em nota.

Legenda: Após o ocorrido, a banda anunciou o cancelamento do show previsto para domingo (14). Foto: Reprodução/Instagram.

Quem foi Jones Mesquita?

Conhecido como Jhony, o cantor nasceu na cidade de Sobradinho, no norte da Bahia. Vocalista da banda de forró Página Virada, ele chegou a se apresentar no Carnaval e no São João de Salvador em 2025.

Somando mais de 25 mil seguidores no Instagram, o músico compartilhava sua rotina de trabalho com os fãs, bem como seus encontros com outros nomes da música brasileira, como Tayrone, Xanddy Harmonia e o cantor Marcos, da dupla sertaneja Marcos e Belutti.

A banda Página Virada iria se apresentar na Expo Banzaê, cidade localizada no interior da Bahia, ontem. O show foi cancelado após o ocorrido. A Prefeitura da cidade, também por meio de nota, solidarizou-se com familiares, amigos, fãs e demais integrantes da Página Virada.