Zé Felipe conta onde rolou o primeiro beijo com Ana Castela

Zé Felipe abriu detalhes sobre o início do romance com Ana Castela durante sua participação no quadro “Verdade ou Montaria”, criado pelos influenciadores Vetuche e João Victor Cocá.

Na dinâmica, marcada por perguntas diretas, o filho de Leonardo foi desafiado a contar quando e onde aconteceu o primeiro beijo do casal.

Segundo o cantor, o momento aconteceu em Londrina, cidade onde Ana mora, dentro da casa de um amigo em comum. Apesar da revelação, ele preferiu não especificar a data exata do encontro. A declaração rapidamente movimentou os comentários nas redes sociais. “

Finalmente veio aí, escreveu uma internauta. Já outra seguidora sugeriu: “Sua missão agora é fazer um com a Ana e Zé respondendo sobre eles”.

O relacionamento foi assumido publicamente em outubro deste ano, mas os rumores sobre o envolvimento circulavam desde julho, quando os dois viajaram juntos para Orlando.

Antes disso, Zé Felipe estava solteiro desde maio, após o divórcio de Virginia, enquanto Ana havia encerrado seu namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024.

A relação de Virginia e Ana Castela

Durante o bate-papo, Zé também foi provocado a falar sobre polêmicas envolvendo seu nome. Mesmo tentando escapar do assunto com bom humor, ele comentou os boatos sobre uma suposta rivalidade entre Virginia Fonseca e Ana Castela.

O sertanejo negou qualquer desentendimento entre as duas e afirmou que tudo não passa de especulação.

“Uma polêmica, se fosse pra eu explicar, é porque estou meio que ‘foda-se’, porque não tem nenhuma. Ah, tem uma: o povo fica criando rivalidade que não existe entre a Ana e a Virgínia. As duas se respeitam e se gostam, e as pessoas ficam inventando. Isso é algo que me incomoda”, declarou.

Vetuche ainda completou: “Isso não existe, não! Vocês é que ficam criando na cabeça de vocês”.