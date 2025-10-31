Conheça cantor que invadiu palco de Mari Fernandez e conquistou contrato com Henrique e Juliano

Aos 19 anos recém-completados, o paraense Patrick Costa desponta com um misto de forró e sertanejo. Cantor, compositor e sanfoneiro, o jovem passou semanas em Fortaleza para divulgar o primeiro projeto audiovisual, intitulado “Vai Balançando”, gravado na capital cearense e lançado recentemente nas plataformas digitais.

Sob o olhar da dupla Henrique e Juliano, Patrick é hoje a grande aposta da Dois M Produções, escritório comandado pelos irmãos sertanejos.

Veja também João Lima Neto Matuê será atração do Réveillon de Fortaleza pelo segundo ano consecutivo João Lima Neto Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

O talento e a história de Patrick chamaram atenção de Henrique em um momento inesperado, durante um show da cantora Mari Fernandez, no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Ele invadiu o palco e pediu uma oportunidade para cantar. A dupla viu a ousadia do rapaz e logo se aproximaram dele.

Da igreja ao palco: a sanfona que mudou tudo

Natural de Ananindeua (PA), Patrick conta que o amor pela música nasceu dentro de casa, nas rodas de violão com o pai, o irmão e o primo. Mas foi durante uma festa de São João, aos 10 anos, que ele teve o primeiro contato com a sanfona — instrumento que se tornaria marca registrada.

Após o encontro com Henrique e Juliano, Patrick viajou até Palmas (TO) “com a roupa do corpo e o irmão como companhia”. Dias depois, assinava contrato com o escritório M2 Produções, tornando-se oficialmente o novo nome apadrinhado pela dupla.

Hoje, o artista faz parte do mesmo casting que reúne nomes em ascensão como Greil, Raiane Rafaela, Bia Frade e Dayana.

O som de Patrick: entre o forró e o sertanejo

Com influências que vão de Wesley Safadão a Zé Vaqueiro, passando por Xand Avião e Nathan, Patrick se define como um artista do "forrozão moderno", mas com forte presença do sertanejo — o que ele chama de “forrónejo”.

“Eu gosto de compor com outras pessoas, sentir a energia da galera. A turma do Nordeste tem uma linguagem que o povo entende e se identifica. É essa vibe que quero transmitir”, afirmou o artista à coluna.

Novos projetos

A passagem por Fortaleza marca uma nova fase na carreira do paraense. Além de lançar o projeto audiovisual, Patrick tem visitado estúdios e produtores locais, trocando experiências com artistas da cena nordestina. Ele também pretende estreitar laços com nomes do Pará, unindo o forró ao tecnomelody, ritmo que representa suas origens.

"Tenho muita vontade de gravar com artistas do Pará, como Joelma ou Viviane Batidão. Já vimos muitas misturas musicais por aí, mas ainda não teve um encontro do forró com o tecnomelody. Ia ser incrível!”, comentou o jovem.

Atualmente, Patrick tem se apresentado em vaquejadas, festas de prefeitura e eventos pelo Nordeste, dividindo palco com artistas e, em algumas ocasiões, com a própria dupla Henrique e Juliano.