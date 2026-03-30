‘Será que?’: Ivete Sangalo cai na trend e faz dancinha de João Inácio

A cantora Ivete Sangalo entrou na trend do cearense João Inácio. Nesta segunda-feira (30), a baiana publicou em suas redes sociais um vídeo performando o que virou febre: a dancinha do jornalista acompanhada do bordão “será que?”.

“O pau que rola na internet é que quando eu subo no palco do Clareou, eu não quero mais sair. Será? E que o repertório é recheado dos melhores sambas e pagodes. Será? E que apesar dessa dança, eu vou meter samba e um corpão de gostosa no palco do Clareou”, brincou a artista.

O cearense postou o vídeo da cantora nos stories e escreveu seu outro bordão famoso no estado: “ô bafule”.

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SOBRE A TREND

Na última segunda-feira (23), o Diário do Nordeste publicou uma reportagem contando todos os detalhes sobre a trend do momento. O apresentador falou um pouco sobre seu processo criativo e carreira.

“Tudo começou numa brincadeira. Eu queria fazer apenas uma palhaçada dançando, mas com o tempo vi que a coisa foi dando certo e criei um estilo. O que rola agora nas redes sociais eu imaginei para agradar a todos, ser divertido e alertar contra os preconceitos”, contou, em conversa com a repórter Maria Clarice Nascimento.

CLAREOU

Ivete Sangalo lançou em junho de 2025 o projeto "Ivete Clareou", uma turnê inédita que percorreu cinco capitais do Brasil para celebrar o samba, gênero que está presente na vida de Veveta desde a infância.

A turnê retorna neste ano com nove datas confirmadas, incluindo Fortaleza, que deve receber o show da baiana em 10 de outubro.

Criado para promover uma imersão no universo do samba, o show conta com palco 360º e elementos visuais que referenciam grandes nomes do ritmo – como placas em homenagem a Clara Nunes, Demônios da Garoa e Alcione.