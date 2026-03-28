Cantor Bruno Mafra é condenado por estupro de vulnerável no Pará

O cantor Bruno Mafra, líder da banda de technobrega Bruno e Trio, foi condenado a 32 anos de prisão por estupro de vulnerável continuado contra duas crianças, de 5 e 9 anos. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) foi unânime.

Na última quinta-feira (26), ocorreu o julgamento do processo em segunda instância. O órgão negou o recurso apresentado pela defesa do artista.

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A pena do acusado terá regime inicial fechado. A defesa do cantor alega violações no processo e afirma que irá recorrer.

Em seu Instagram, na sexta-feira (27), Bruno publicou uma nota em que diz ser "inocente das acusações" e ter "a tranquilidade de quem sabe da própria conduta e da verdade que será devidamente reconhecida".

Até o momento, o cantor segue em liberdade.

Crime

Os crimes ocorreram entre os anos de 2007 e 2009, mas só foram denunciados em 2019.

A desembargadora Rosi Gomes, relatora do caso, afirmou que os depoimentos foram consistentes e caracterizaram abusos de natureza física e psicológica, envolvendo isolamento, manipulação, exibição de pornografia e atos libidinosos.

Um laudo sexológico confirmou a materialidade do crime. Alguns familiares das vítimas também validaram os depoimentos.

A defesa, entretanto, segue alegando violações quanto ao processo penal. Segundo nota divulgada pela equipe responsável, existem "relevantes violações ao devido processo legal, com potencial comprometimento da validade jurídica dos atos processuais e da própria decisão proferida".

Quem é Bruno Mafra?

Nascido em Belém, no Pará, Bruno Nóbrega Mafra é um cantor de technobrega que integra a banda Bruno e Trio.

O grupo musical é popular na região Norte e Nordeste do Brasil, além de já ter realizado apresentações em países vizinhos do continente sul-americano.

Bruno chegou a cursar Psicologia antes de seguir com a vida de artista e formou a banda ainda jovem. Entre seus sucessos, estão as músicas "Garimpo", "24 Horas" e "Pode Me Prender".

Em 2017, o cantor chegou a se mudar para Portugal, na intenção de ampliar o reconhecimento internacional enquanto artista. Atualmente, não há confirmação quanto ao local onde ele mora.