Ônibus do cantor Manim Vaqueiro se envolve em acidente na BR-101 em Palmares (PE)

Um ônibus da equipe do cantor Manim Vaqueiro se envolveu em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (15), na BR-101, no município de Palmares, em Pernambuco. De acordo com a assessoria do artista, o veículo foi atingido na parte traseira por um caminhão enquanto seguia para buscar integrantes da equipe que aguardavam em um hotel.

Apenas dois motoristas estavam no ônibus no momento da colisão. Ambos não sofreram ferimentos.

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Ainda conforme a equipe do artista, o acidente resultou apenas em danos materiais. A assessoria informou também que a rotina de viagens da equipe inclui protocolos de segurança, como o revezamento de motoristas profissionais durante os deslocamentos em estrada.

Cantor Manim Vaqueiro é pernambucano, mas vive na capital cearense desde que entrou na produtora Vybbe

As autoridades policiais foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência. A equipe do cantor afirmou que está colaborando com os procedimentos para esclarecer as circunstâncias do acidente.