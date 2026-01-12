Ivete Sangalo anuncia 'Clareou' em Fortaleza; veja programação

Os fãs da cantora Ivete Sangalo já podem se preparar para uma nova rodada de shows do projeto "Clareou". Nesta segunda-feira (12), foi revelado a realização de nove shows pelo País. A capital cearense recebe apresentação em outubro.

A turnê começa em abril e vai até dezembro. A venda de ingressos inicia no dia 27 de janeiro.

Veja programação:

04/04 – Florianópolis/SC

18/04 – Recife/PE

01/05 – Rio de Janeiro/RJ

22/08 – São Paulo/SP

19/09 – Belo Horizonte/MG

10/10 – Fortaleza/CE

14/11 – Salvador/BA

28/11 – Ribeirão Preto/SP

12/12 – Campinas/SP

Relação de Ivete com Clara Nunes

A turnê revisita as raízes musicais de Ivete Sangalo, que tem forte conexão com o samba desde a infância. A cantora comanda um verdadeiro espetáculo com mais de cinco horas de duração e um repertório repleto de clássicos do samba e pagode, além de canções inéditas do projeto e grandes sucessos da trajetória da baiana.

Criado para promover uma imersão no universo do samba, o show conta com palco 360º e elementos visuais que referenciam grandes nomes do ritmo – como placas em homenagem a Clara Nunes, Demônios da Garoa e Alcione. A energia é sempre um dos pontos altos do show: o público samba, canta, dança, pula e acompanha a alegria e animação de Ivete do começo ao fim.