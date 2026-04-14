Prefeitura de Ipu abre concurso público com 27 vagas; veja cargos

A prefeitura de Ipu, no interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público, com 27 vagas distribuídas entre os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente Comunitário de Endemias.

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na microárea territorial onde pretende atuar.

A remuneração inicial é de R$ 2.824,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Empresa de energia abre programa de trainee com bolsa de R$ 7,5 mil Papo Carreira TCE Ceará abre seleção para estágio de nível superior; veja vagas

Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), entidade responsável pelo certame, até o dia 18 de maio. A taxa cobrada é de R$ 120,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 28 de junho.