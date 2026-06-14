Prefeitura de Paraipaba abre seleção com 86 vagas na educação; veja cargos

A Prefeitura de Paraipaba, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de processo seletivo público com 86 vagas de nível superior para cargos na área da educação.

As vagas são distribuídas entre os cargos de diretor escolar e coordenador pedagógico, com salários que variam de R$ 3.200,00 a R$ 4.500,00.

O certame reserva 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

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Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 22 de junho, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. A taxa é de R$ 130,00.

Os inscritos serão avaliados por provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 19 de julho.