Rede de supermercados abre mais de 40 vagas de emprego no Ceará; veja cargos

O Grupo Lagoa está com mais de 40 vagas de emprego abertas no Ceará, com oportunidades distribuídas entre Fortaleza e municípios do Interior. As posições contemplam diferentes níveis de escolaridade, incluindo funções operacionais, administrativas, técnicas e de liderança.

As vagas na Capital são para os seguintes cargos: assistente de criação (CRM), comprador, gerente regional e encarregado de prevenção de perdas.

No segmento operacional, há vagas para operador de supermercado, auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar de depósito, conferente, ferista e auxiliar de estoque.

A área de prevenção de perdas concentra sete oportunidades, enquanto o setor de loja reúne dez vagas para operador de supermercado, além de posições específicas, como auxiliar de sushi, encarregado de padaria e fiscal de caixa.

Também em Fortaleza são ofertadas vagas de estágio para estudantes de cursos como Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e áreas administrativas.

Veja também Papo Carreira Alece abre inscrições para professores na Unipace; veja detalhes Papo Carreira UFCA abre concurso público para professor com salários de até R$ 15 mil; veja edital

Vagas no interior

Em Iguatu, há vagas abertas para auxiliar de sushi. Já em Juazeiro do Norte, a vaga disponível é para encarregado de marcenaria. As oportunidades em Sobral estão concentradas na unidade Derby, contemplando diferentes funções.

Os interessados podem se candidatar cadastrando o currículo pelo site do Grupo Lagoa ou enviando diretamente pelo WhatsApp (85) 99178-0231.