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Alece abre inscrições para professores na Unipace; veja detalhes

Os cursos são ofertados nas modalidades presencial ou EaD.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
foto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).
Legenda: A seleção é ofertada para a área acadêmica e o Aprova+ Alece.
Foto: José Leomar/Alece.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu inscrições para o credenciamento de professores no corpo docente da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace).

A seleção é ofertada em duas frentes da Unipace: a área acadêmica, nos diversos temas oferecidos pela instituição; e o Aprova+ Alece, voltado para turmas preparatórias para concursos públicos. 

As oportunidades são destinadas a professores com curso superior na área em que pretendem atuar, além de experiência docente comprovada, segundo explica a diretora acadêmica da Unipace, Sarah Pinto de Holanda.

"A gente tem vários eixos ligados ao Direito, Administração Pública, Gestão Pública, Economia, Saúde, Educação, Comunicação. Quando o professor for fazer o credenciamento, ele vai selecionar o eixo no qual ele tem conhecimento e o componente curricular específico. Uma vez inscrito e credenciado, ele vai ficar no banco de dados da Unipace e, à medida que surgirem demandas, ele vai sendo chamado”, afirmou a diretora.

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Inscrições

Os cursos são ofertados nas modalidades presencial ou EaD. A instituição ressalta que é obrigatório ter disponibilidade para viagens aqueles candidatos que queiram atuar em cursos gerais da Unipace. 

Para o processo de credenciamento, é necessário ter conta bancária ativa no Banco Bradesco ou Banco Digital Next (não pode ser conta salário), para viabilizar o pagamento.

Os credenciamentos poderão ser feitos por meio dos seguintes links:

>> Inscrições para professores dos cursos gerais

>> Inscrições para professores do Aprova+ Alece

As inscrições ficam abertas durante todo o ano. Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial da Alece.

Valores hora-aula

Aprova+ Alece (curso para concursos):

  • R$ 250,00 a hora-aula

Já a remuneração dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão e qualificação da Unipace é feita de acordo com a titulação. Veja os detalhes abaixo.

Janeiro de 2026: 

  • I - GRADUADO: R$ 81,92;
  • II - ESPECIALISTA: R$ 109,23;
  • III - MESTRE: R$ 136,53;
  • IV - DOUTOR/PÓS-DOUTOR: R$ 163,85.

A partir de maio de 2026:

  • I - GRADUADO: R$ 82,50;
  • II - ESPECIALISTA: R$ 110,01;
  • III - MESTRE: R$ 137,50;
  • IV - DOUTOR/PÓS-DOUTOR: R$ 165,02.
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