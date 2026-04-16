Alece abre inscrições para professores na Unipace; veja detalhes

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu inscrições para o credenciamento de professores no corpo docente da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace).

A seleção é ofertada em duas frentes da Unipace: a área acadêmica, nos diversos temas oferecidos pela instituição; e o Aprova+ Alece, voltado para turmas preparatórias para concursos públicos.

As oportunidades são destinadas a professores com curso superior na área em que pretendem atuar, além de experiência docente comprovada, segundo explica a diretora acadêmica da Unipace, Sarah Pinto de Holanda.

"A gente tem vários eixos ligados ao Direito, Administração Pública, Gestão Pública, Economia, Saúde, Educação, Comunicação. Quando o professor for fazer o credenciamento, ele vai selecionar o eixo no qual ele tem conhecimento e o componente curricular específico. Uma vez inscrito e credenciado, ele vai ficar no banco de dados da Unipace e, à medida que surgirem demandas, ele vai sendo chamado”, afirmou a diretora.

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Inscrições

Os cursos são ofertados nas modalidades presencial ou EaD. A instituição ressalta que é obrigatório ter disponibilidade para viagens aqueles candidatos que queiram atuar em cursos gerais da Unipace.

Para o processo de credenciamento, é necessário ter conta bancária ativa no Banco Bradesco ou Banco Digital Next (não pode ser conta salário), para viabilizar o pagamento.

Os credenciamentos poderão ser feitos por meio dos seguintes links:

>> Inscrições para professores dos cursos gerais

>> Inscrições para professores do Aprova+ Alece

As inscrições ficam abertas durante todo o ano. Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial da Alece.

Valores hora-aula

Aprova+ Alece (curso para concursos):

R$ 250,00 a hora-aula

Já a remuneração dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão e qualificação da Unipace é feita de acordo com a titulação. Veja os detalhes abaixo.

Janeiro de 2026:

I - GRADUADO: R$ 81,92;

II - ESPECIALISTA: R$ 109,23;

III - MESTRE: R$ 136,53;

IV - DOUTOR/PÓS-DOUTOR: R$ 163,85.

A partir de maio de 2026: